Aunque España levantó la Copa del Mundo y la FIFA eligió a Rodri como el mejor jugador del Mundial 2026, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) llegó a una conclusión diferente: Lionel Messi fue el futbolista más destacado de toda la competencia.

La entidad, reconocida por sus registros y análisis estadísticos del fútbol internacional, fundamentó su elección en el rendimiento del capitán argentino durante el torneo. A sus 39 años, Messi disputó los ocho partidos del Mundial, convirtió ocho goles, brindó cuatro asistencias y registró un promedio de calificación de 8,33, cifras que lo ubicaron como la principal figura de la competencia según la evaluación del organismo.

El rosarino lideró nuevamente a la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni hasta la final, donde la Albiceleste cayó por 1 a 0 frente a España y no logró defender el título conquistado en Qatar 2022. Para la IFFHS, la influencia del capitán fue determinante durante todo el recorrido argentino y resultó clave para alcanzar el partido decisivo.

La postura del organismo contrasta con la de la FIFA, que otorgó el Balón de Oro del Mundial al mediocampista español Rodri. El volante fue considerado una de las piezas fundamentales del seleccionado campeón por su liderazgo, equilibrio y capacidad para manejar el juego desde la mitad de la cancha.

Las diferencias entre ambas instituciones también quedaron reflejadas en el equipo ideal elaborado por la IFFHS. Messi fue incluido en el tridente ofensivo junto al francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal. En el mediocampo fueron elegidos Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé, mientras que Rodri, pese a haber recibido el máximo reconocimiento de la FIFA, quedó fuera de esa alineación.

La decisión de la IFFHS volvió a instalar la discusión entre hinchas, periodistas y especialistas acerca de qué debe pesar más al momento de elegir al mejor futbolista de un Mundial: el rendimiento individual sostenido a lo largo del torneo o el hecho de haber integrado el equipo que terminó levantando la copa. Para la entidad estadística, la respuesta estuvo del lado de Lionel Messi.