La Iglesia Católica expresó su preocupación por el creciente endeudamiento de las familias argentinas y pidió al Gobierno nacional y a los organismos reguladores que intervengan frente a una situación que afecta especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos.

El planteo fue realizado por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la antesala de la visita del papa León XIV al país. El religioso advirtió sobre el aumento de la morosidad y señaló que el fenómeno no debe analizarse únicamente a partir de los números del sistema financiero.

La Iglesia pidió mirar el problema más allá de las estadísticas

Colombo reclamó evitar una “mirada superficial” sobre el crecimiento de la morosidad y puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias que recurren al crédito para afrontar sus gastos cotidianos.

La preocupación alcanza tanto al sistema bancario tradicional como a las billeteras virtuales y a los circuitos informales de préstamos, donde también se registra un aumento de personas que no logran cumplir con sus compromisos financieros.

Según planteó el titular de la CEA, esta situación puede generar una creciente vulnerabilidad para los hogares, especialmente cuando una parte cada vez mayor de los ingresos debe destinarse al pago de deudas.

En ese sentido, Colombo consideró necesario establecer límites más estrictos sobre el porcentaje de los salarios y haberes previsionales que puede utilizarse para cancelar compromisos financieros.

El reclamo por proteger los salarios y las jubilaciones

El presidente del Episcopado sostuvo que los trabajadores y jubilados deberían conservar una parte suficiente de sus ingresos para poder afrontar sus necesidades básicas.

La advertencia se relaciona con situaciones en las que las cuotas y débitos automáticos terminan absorbiendo una porción significativa del dinero que reciben las familias todos los meses.

La Iglesia también cuestionó determinadas modalidades de crédito que considera abusivas y puso especial atención sobre los esquemas de préstamos con condiciones que pueden resultar difíciles de afrontar desde el comienzo.

Colombo mencionó además el denominado endeudamiento “gota a gota”, en el que pequeñas obligaciones se acumulan progresivamente hasta generar un círculo de morosidad del que resulta cada vez más difícil salir.

Cuando las familias se endeudan para llegar a fin de mes

Uno de los principales puntos planteados por la Iglesia es que el crédito deja de ser una herramienta utilizada para determinados proyectos y pasa a convertirse, en algunos hogares, en un recurso necesario para cubrir gastos esenciales.

La situación genera preocupación cuando las familias deben recurrir al financiamiento para afrontar consumos vinculados con la alimentación, la salud o los servicios básicos.

De acuerdo con el planteo de Colombo, el problema no debería abordarse solamente desde la capacidad de pago de los deudores, sino también desde las condiciones económicas que llevan a una persona a tomar un préstamo para poder sostener sus gastos cotidianos.

La advertencia busca instalar el endeudamiento familiar como parte de la agenda social y económica nacional.

El mensaje llega antes de la visita de León XIV

El pronunciamiento de la Iglesia adquiere una relevancia particular por el contexto en el que se produce. El papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y la Iglesia ya trabaja junto al Gobierno en la organización de su llegada.

La situación económica y social del país aparece así entre los temas que atraviesan la preparación de la visita del pontífice.

Colombo planteó que el endeudamiento de las familias requiere respuestas que permitan evitar que los compromisos financieros terminen afectando la posibilidad de cubrir las necesidades básicas.

El reclamo de la Iglesia apunta tanto al Gobierno como a las instituciones encargadas de regular el sistema financiero, con el objetivo de establecer mayores niveles de protección para quienes se encuentran en una situación económica vulnerable.

La advertencia llega en un momento en el que la morosidad se convirtió en una de las principales preocupaciones para distintos sectores de la economía.

Para la Iglesia, el desafío consiste en evitar que el endeudamiento se transforme en un problema estructural que limite los ingresos disponibles de los hogares y profundice las dificultades sociales.