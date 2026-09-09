La Iglesia de San Juan podría enviar más de 30 colectivos para acompañar a León XIV

La movilización de fieles sanjuaninos para participar de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina ya supera los 25 colectivos organizados y podría continuar creciendo en las próximas semanas. Desde la Iglesia Católica de San Juan coordinan los traslados de las distintas comunidades y monseñor Jorge Lozano no descartó que finalmente sean más de 30 los micros que partan desde la provincia, según indicó en El Café de la Política.

El número surge de la suma de los colectivos que ya se encuentran organizados por las parroquias y los que prepara la Acción Católica. En el primer grupo, Lozano detalló que la Catedral de San Juan ya tiene cuatro micros completos y está organizando un quinto, mientras que la parroquia María Madre de Dios completó tres colectivos y trabaja en la conformación de otro.

A esos vehículos se suman otros grupos parroquiales que avanzan con sus propios viajes y los 15 colectivos organizados por la Acción Católica, llevando el número total por encima de los 25. "La Catedral ya lleva cuatro micros completos y están abriendo un quinto. En la parroquia María Madre de Dios hay tres colectivos ya completos", explicó Lozano al describir parte de la organización.

El arzobispo señaló además que las comunidades de las 46 parroquias de San Juan se encuentran coordinando los viajes. A la estructura parroquial se agregan familias y grupos de amigos que organizan sus propios traslados para acompañar al Papa.

Con la organización todavía en marcha, Lozano dejó abierta la posibilidad de que la cifra continúe aumentando y que más de 30 colectivos salgan finalmente desde San Juan bajo la organización de la Iglesia Católica.

Córdoba es el destino elegido por la mayoría

Córdoba concentra la mayor parte de los viajes que se están preparando desde San Juan. Según la estimación de Lozano, aproximadamente el 80% de los grupos tiene como destino esa provincia, mientras que el 20% restante analiza trasladarse hacia Buenos Aires y Luján.

"Yo me animo a decir que un 80% es Córdoba y hay un 20% que están viendo la alternativa de Buenos Aires y Luján", indicó.

La cercanía geográfica convierte a Córdoba en la principal opción para los sanjuaninos. Algunas comunidades, además, evalúan combinar el viaje con otros destinos religiosos. Entre las alternativas mencionadas aparecen Villa Cura Brochero, en Córdoba, y el santuario de la Virgen del Valle, en Catamarca. De esta manera, algunos grupos planean participar de las actividades vinculadas con León XIV y posteriormente continuar con recorridos religiosos antes de regresar a San Juan.

Una convocatoria que busca superar a los fieles habituales

Lozano también sostuvo que el interés por la llegada de León XIV excede a quienes participan habitualmente de las actividades de la Iglesia Católica. Según explicó, la visita despertó el interés de personas que se habían alejado de la práctica religiosa y también de integrantes de otras confesiones religiosas y personas agnósticas.

El arzobispo vinculó ese interés con algunos de los principales temas que plantea el Papa, entre ellos la paz, la defensa de los migrantes, las personas con discapacidad y la atención de las situaciones de fragilidad. En el ámbito de la Iglesia, Lozano espera que la visita también produzca una renovación espiritual. "Espero que nos incomode el mensaje del Papa, que nos sacuda un poco", sostuvo.

Según anticipó, uno de los ejes del mensaje de León XIV estará relacionado con el fervor misionero y el encuentro con Jesucristo, mientras que en el plano social continuará la prédica sobre la paz, el diálogo y la amistad social.

La agenda papal también contempla encuentros con jóvenes, familias y consagrados. En Luján se prevé además una convocatoria a voluntarios vinculados con tareas de asistencia social, entre ellos quienes participan en comedores, visitan enfermos y acompañan a personas privadas de su libertad.