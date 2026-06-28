La expansión de las apuestas online entre menores de edad volvió a encender las alarmas de la Iglesia Católica, que reclamó una regulación más severa para frenar un fenómeno que, según advierte, se agravó durante el Mundial 2026 por la fuerte presencia de publicidad vinculada al fútbol y a las plataformas de juego.

El vocero del Arzobispado de Córdoba, el sacerdote Munir Bracco, aseguró que el crecimiento de las apuestas entre adolescentes es "alevoso" y sostuvo que la problemática ya provocó situaciones extremas, con jóvenes que acumularon deudas, recibieron amenazas e incluso, en algunos casos, se quitaron la vida. Según explicó, la Iglesia recibe de manera permanente consultas y pedidos de ayuda de familias, docentes y personas afectadas por la ludopatía.

Bracco advirtió que el acceso a las plataformas de apuestas se encuentra prácticamente al alcance de cualquier adolescente mediante un teléfono celular y cuestionó la naturalización del juego impulsada por la publicidad en transmisiones deportivas, camisetas, redes sociales y otros espacios vinculados al fútbol. También señaló que muchos jóvenes ya no siguen los partidos por el resultado deportivo, sino por el dinero que tienen apostado.

En ese contexto, la Iglesia volvió a reclamar que el Congreso avance con una legislación que limite la publicidad de las casas de apuestas y establezca mayores controles para impedir el acceso de menores. El Episcopado considera insuficiente el proyecto que impulsa el Gobierno nacional porque, según sostiene, no restringe la promoción de estas plataformas en el deporte y los medios de comunicación.

La preocupación también alcanza al ámbito educativo y sanitario. Diversos especialistas coinciden en que la ludopatía digital se convirtió en un problema de salud pública, favorecido por la facilidad de acceso a las aplicaciones de apuestas y por estrategias comerciales dirigidas a captar nuevos usuarios. Frente a ese escenario, la Iglesia instó a las familias, las escuelas y los dirigentes políticos a actuar de manera conjunta para prevenir una problemática que afecta cada vez a más adolescentes.