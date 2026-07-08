La actividad industrial registró una caída interanual del 5,7% en mayo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero mostró una leve mejora respecto de abril, el resultado no alcanzó para revertir el desempeño negativo acumulado durante 2026.

De acuerdo con el organismo, la baja estuvo impulsada principalmente por el retroceso de sectores como textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, además de maquinaria y equipos, y la fabricación de vehículos automotores.

El rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado fue el que mostró el peor desempeño, con una caída interanual del 18,2%.

El informe del Indec indicó que, según las empresas relevadas, la disminución de la demanda interna afectó la producción nacional. A ese escenario se sumó una mayor competencia de productos importados, que también incidió sobre la actividad del sector.

Pese al leve repunte mensual registrado en mayo, los datos reflejan que la industria manufacturera continúa sin recuperar el nivel de actividad y mantiene un balance negativo en lo que va del año.