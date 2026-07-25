

La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica argentina atraviesa un escenario crítico y profundo. El Informe de Actividad Industrial correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), revela que el 44% de las empresas registró una caída de la producción, mientras que solo el 26% logró incrementarla.

Entre las que redujeron su actividad, la contracción promedio alcanzó el 31%, lo que evidencia que las dificultades no fueron marginales sino profundas para una porción significativa del sector.

La capacidad ociosa continúa siendo elevada: casi seis de cada diez empresas trabajaron con hasta el 60% de su capacidad productiva, y solamente una minoría logró operar en niveles altos de utilización.

El sector todavía dispone de un amplio margen para incrementar su producción sin necesidad de realizar nuevas inversiones, un fenómeno que suele asociarse a una demanda insuficiente. Esta situación condiciona las decisiones de expansión y la incorporación de nuevas tecnologías, ya que muchas empresas priorizan recuperar el uso de sus instalaciones actuales antes de encarar nuevos proyectos.

El empleo tampoco ofrece señales de recuperación. El 41% de las empresas redujo su dotación de personal durante el segundo trimestre, mientras que solo el 7% incorporó nuevos trabajadores y el 52% mantuvo sus plantillas sin cambios. Se trata de una tendencia que ya se había observado en el trimestre anterior y que confirma que la prudencia domina las decisiones empresariales.

Aunque las expectativas para los próximos meses son algo más favorables, el mercado laboral industrial todavía no encuentra señales de recuperación: el 67% de las empresas prevé mantener su plantilla, pero el 26% anticipa nuevas reducciones y apenas el 7% planea incorporar personal.

El comercio exterior sigue siendo una asignatura pendiente. Solo el 41% de las empresas realizó exportaciones, y entre las que no exportan, tres de cada cuatro identificaron a los costos como el principal obstáculo para competir en los mercados internacionales.

Incluso entre las empresas exportadoras, el 73% destina menos del 10% de su producción a las ventas externas. En materia de inversiones, solo el 33% de las empresas prevé realizar nuevos desembolsos durante los próximos meses, mientras que dos de cada tres compañías no tienen previsto invertir, principalmente debido al menor nivel de ventas y a la persistencia de la incertidumbre económica.

En conjunto, el relevamiento de CADIEEL deja un diagnóstico claro: la industria electrónica, electromecánica y luminotécnica continúa operando muy por debajo de su potencial, con producción debilitada, elevados niveles de capacidad ociosa, escasa inversión y un mercado laboral que sigue ajustándose.

