La industria textil argentina registró una caída del 20,8% interanual en su producción durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2023. Los datos fueron presentados por la Fundación Pro Tejer durante el encuentro ProTextil 2026 y reflejan un fuerte deterioro de la actividad, en un escenario de menor consumo interno y crecimiento de las importaciones.

El informe también reveló que la producción textil acumuló una contracción del 33,9% respecto del mismo período de 2023. A esto se suma que las fábricas utilizaron, en promedio, apenas el 40,6% de su capacidad instalada entre enero y agosto de este año. Es decir, aproximadamente seis de cada diez máquinas permanecieron sin utilizarse.

El nivel de actividad fue uno de los más bajos de la serie histórica, con excepción de 2020, cuando las restricciones por la pandemia de coronavirus afectaron el funcionamiento de las industrias.

Casi 29.000 empleos perdidos y más de 1.000 empresas menos

El deterioro de la producción tuvo su correlato en el mercado laboral. Según los datos de la Secretaría de Trabajo presentados por Pro Tejer, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 28.818 empleos registrados en la cadena textil, de indumentaria y calzado.

La cantidad de trabajadores pasó de 120.810 a 91.992, una reducción del 23,9%. Esta caída representó aproximadamente un tercio de los 89.209 puestos industriales registrados que se perdieron en el país durante ese período.

El cierre de establecimientos también refleja las dificultades del sector. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de registrarse 1.090 empleadores industriales vinculados a la actividad, lo que significó una disminución del 17,7%.

A esto se sumaron otros 3.804 establecimientos menos en el comercio relacionado con textiles, indumentaria y calzado.

El impacto de las importaciones y la caída del consumo

Desde la Fundación Pro Tejer señalaron que la situación está relacionada con el debilitamiento del consumo interno, el incremento de las importaciones y los costos que enfrentan los fabricantes nacionales.

Según el relevamiento, los productos importados pasaron de representar históricamente cerca del 50% del abastecimiento del mercado interno a concentrar aproximadamente el 70%. En consecuencia, la participación de la producción nacional se redujo al 30%.

Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de indumentaria crecieron un 46% en toneladas respecto del mismo período del año anterior, mientras que las confecciones para el hogar registraron un incremento del 209%.

En paralelo, el informe señaló una caída del poder adquisitivo y una retracción del consumo, factores que también afectan las ventas de los fabricantes locales.

El reclamo de los empresarios textiles

Durante la presentación, Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, cuestionó las condiciones en las que compiten las empresas argentinas y reclamó medidas para sostener la producción nacional.

"Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad", expresó el dirigente, al referirse a los costos que enfrentan las industrias.

En ese sentido, mencionó la presión tributaria, los gastos logísticos, la infraestructura, el financiamiento y los costos comerciales como factores que inciden sobre los precios de los productos nacionales.

Si bien reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación, sostuvo que estas condiciones no resultan suficientes para recuperar la producción y el empleo.

Desde la entidad reclamaron una política industrial que permita mejorar la competitividad de los fabricantes y preservar los puestos de trabajo, frente al avance de los productos importados y la caída de la demanda.