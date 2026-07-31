La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos. En los últimos doce meses, el sector perdió más de 15.000 puestos de trabajo formales, un deterioro que se explica por la caída del consumo interno, el aumento de las importaciones y la retracción de la producción, según un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

De acuerdo con el relevamiento, el empleo cae a un ritmo promedio de 1.200 puestos por mes, mientras que numerosas empresas redujeron turnos de producción, suspendieron personal o directamente cerraron sus puertas ante la falta de demanda.

Uno de los indicadores más preocupantes es el desplome de la actividad fabril. El informe señala que la producción de hilados de algodón cayó 35,3% interanual, mientras que en el acumulado del año la mayor baja correspondió a los tejidos y acabados textiles, con una retracción del 38,6%. También registraron fuertes descensos la preparación de fibras y otros productos textiles.

Desde FITA sostienen que la crisis responde a una combinación de factores. Por un lado, la pérdida del poder de compra redujo el consumo de indumentaria. Por otro, la mayor competencia de productos importados afectó a la producción nacional, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

El deterioro no es nuevo. La entidad viene advirtiendo desde principios de año sobre la pérdida sostenida de empleo y el cierre de fábricas, un escenario que se profundizó durante los últimos meses sin señales claras de recuperación en el corto plazo.