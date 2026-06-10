La recuperación que habían mostrado la industria y la construcción durante marzo perdió fuerza en abril. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ambos sectores volvieron a registrar caídas mensuales, lo que refuerza la percepción de una economía que continúa moviéndose con fuertes altibajos. La actividad industrial retrocedió 2,1% respecto de marzo, mientras que la construcción cayó 4% en el mismo período.

Los números contrastan con el repunte observado durante marzo, cuando la industria había crecido 5% interanual y la construcción había mostrado una recuperación aún más marcada. Sin embargo, los datos de abril indican que ese impulso no logró consolidarse y que los principales sectores productivos siguen atravesando un escenario de elevada volatilidad.

En la comparación interanual, tanto la industria manufacturera como la construcción registraron una caída de 2,8%. A pesar de ello, en el acumulado del primer cuatrimestre del año la construcción mantiene una suba de 2,1%, mientras que la industria acumula una baja de 2,4%, evidenciando desempeños dispares dentro de la actividad económica.

Dentro de la industria, doce de las dieciséis ramas relevadas mostraron retrocesos. Entre las caídas más significativas se destacaron maquinaria y equipos, industrias metálicas básicas, textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, además del sector automotor y alimentos y bebidas. En contraste, algunas actividades vinculadas a productos químicos, refinación de petróleo y papel registraron mejoras que ayudaron a amortiguar el descenso general.

Los analistas coinciden en que todavía es prematuro hablar de una tendencia definida. Economistas consultados por distintos medios sostienen que la dinámica actual se asemeja a un “serrucho”, con meses de recuperación seguidos por nuevas caídas que eliminan gran parte del terreno ganado previamente. La volatilidad, afirman, sigue siendo la principal característica de la actividad económica durante 2026.

En cuanto a la construcción, los especialistas observan un comportamiento más heterogéneo. Aunque abril fue negativo, las expectativas para el segundo semestre son moderadamente optimistas debido al impulso de inversiones privadas vinculadas a la minería, la energía, la logística y la infraestructura exportadora. También se espera que algunos proyectos viales contribuyan a sostener la actividad en los próximos meses.

El retroceso de ambos sectores adquiere relevancia porque son actividades con fuerte impacto sobre el empleo y el movimiento económico regional. Provincias con presencia industrial y aquellas vinculadas a la construcción y la obra privada siguen de cerca estos indicadores, que son considerados un termómetro clave de la recuperación económica.

Mientras tanto, los datos oficiales muestran que la economía argentina continúa transitando una recuperación desigual, impulsada principalmente por sectores como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria y la construcción todavía enfrentan dificultades para consolidar un crecimiento sostenido.