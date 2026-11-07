La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para este domingo 8 de noviembre, reunirá a representantes de gran parte del arco político nacional. Sin embargo, no todos los sectores participarán de la recepción oficial en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. Los cuatro diputados del Frente de Izquierda anticiparon que no asistirán al encuentro, a diferencia de la mayoría de los bloques parlamentarios que confirmaron su presencia.

La ceremonia contará con la participación de legisladores nacionales, representantes diplomáticos y autoridades de la sociedad civil. La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará la delegación del Senado, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también formará parte de la recepción.

La Cámara Alta aprobó por unanimidad una iniciativa para solicitar a la Cancillería que garantizara la presencia de una representación parlamentaria encabezada por Villarruel.

En ese contexto, La Libertad Avanza confirmó la asistencia de sus 21 senadores y 95 diputados nacionales, mientras que el peronismo también tendrá una participación importante. De los 22 senadores del bloque justicialista, conducido por José Mayans, 16 estarán presentes.

Por qué los diputados de izquierda no recibirán al Papa

Los cuatro integrantes del Frente de Izquierda decidieron rechazar la invitación al encuentro con León XIV. La diputada Romina del Plá, del Partido Obrero, explicó que la decisión responde a sus convicciones personales y a los cuestionamientos que mantiene su espacio hacia la Iglesia Católica.

"Nos invitaron, pero no vamos", expresó la legisladora, quien manifestó que su sector no profesa la fe católica y mantiene una postura crítica frente al accionar de la institución religiosa, especialmente en relación con los casos de abusos contra menores.

Por su parte, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, también confirmó su ausencia y cuestionó el gasto público que, según su postura, implicará la visita del Pontífice.

El diputado señaló que, si bien respeta la libertad religiosa, considera que el Estado no debería financiar actividades vinculadas con instituciones religiosas. En ese sentido, defendió la separación entre la Iglesia y el Estado.

Qué legisladores estarán presentes en el Palacio Libertad

Además del oficialismo, distintos sectores de la oposición confirmaron su participación en la recepción.

El diputado Germán Martínez, referente de Unión por la Patria, destacó la importancia de escuchar el mensaje del Pontífice en el contexto social y político que atraviesa la Argentina.

El legislador recordó las visitas de Juan Pablo II en 1982 y 1987 y consideró que las palabras de León XIV tendrán repercusión entre millones de argentinos, independientemente de sus creencias religiosas.

También confirmó su asistencia el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quien participará de la misa que el Papa encabezará en Córdoba y de la celebración prevista en la Basílica de Luján.

Otro de los dirigentes que estará presente será el socialista Esteban Paulón, quien destacó la importancia del viaje papal por los debates que impulsa el líder de la Iglesia Católica sobre la dignidad humana, la discapacidad, la inteligencia artificial y la concentración de la riqueza.

Por su parte, Juan Brügge, representante de la Democracia Cristiana de Córdoba, expresó sus expectativas por la visita del Pontífice y los mensajes que brindará durante su estadía en el país.

El protocolo para recibir a León XIV

La recepción en el Palacio Libertad, prevista para el domingo a las 18:30, contará con un protocolo especial que deberán respetar los legisladores invitados.

Según las indicaciones oficiales, los asistentes deberán utilizar vestimenta oscura. Para los hombres se estableció traje y corbata, mientras que las mujeres deberán llevar vestidos que cubran la espalda y los brazos. No será obligatorio utilizar mantilla ni cubrirse la cabeza.

El encuentro será una de las actividades institucionales previstas durante la visita de León XIV, que incluirá celebraciones religiosas y reuniones con autoridades nacionales.

A pesar de las diferencias políticas y religiosas que quedaron expuestas antes de su llegada, la recepción contará con representantes de gran parte de los espacios parlamentarios argentinos.