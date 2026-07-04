La Junta de Riego de Calingasta emitió un comunicado para aclarar su posición respecto del pedido de concesión de agua solicitado por el proyecto Los Azules y tomó distancia de recientes declaraciones realizadas el presidente de Casemica, José Adolfo Ibazeta. La entidad sostuvo que, hasta el momento, no ha autorizado ni avalado ninguna entrega de agua, permiso minero o gestión vinculada al proyecto y recordó que la facultad para otorgar concesiones corresponde exclusivamente al Consejo del Departamento de Hidráulica.

Además, informó que el expediente continúa bajo análisis en el área técnica de Hidráulica, donde se evalúa el cumplimiento de los requerimientos vinculados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Junta de Riego de Calingasta, Horacio Rubilar, explicó que el organismo no interviene en esa instancia y que la prioridad es garantizar una evaluación técnica independiente.

"El tema del expediente Los Azules está en el área técnica de Hidráulica. Nosotros no podemos intervenir porque lo que se busca es que la evaluación sea lo más confiable y justa posible", afirmó.

Rubilar remarcó que la Junta no mantiene una postura contraria al proyecto ni a la actividad minera, aunque consideró necesario que cualquier decisión se tome con información técnica sólida y controles adecuados.

"No estamos en contra de que vengan las inversiones. Lo que decimos es que tienen que venir con los controles correspondientes y con informes que sean fiables a la realidad", sostuvo.

"No estamos en contra de que vengan las inversiones. Lo que decimos es que tienen que venir con los controles correspondientes y con informes que sean fiables a la realidad"

Otro de los puntos planteados por la entidad está relacionado con los cerca de US$5 millones que podrían ingresar a Hidráulica si finalmente se aprueba la concesión de agua solicitada por Los Azules.

Días atrás, DIARIO HUARPE informó que desde la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica) señalaron que esos recursos podrían destinarse a obras hídricas en el departamento. Sin embargo, Rubilar sostuvo que cualquier decisión sobre esos fondos debe quedar en manos de Hidráulica y de los propios regantes.

"Los regantes calingastinos sabemos qué obras necesitamos. La plata tiene que ingresar a Hidráulica y después definirse institucionalmente dónde se invierte", expresó.

Según indicó, actualmente existen una docena de proyectos vinculados a infraestructura hídrica que esperan financiamiento en el departamento.

Rubilar también señaló que la Junta considera que cualquier obra que una empresa decida realizar en el departamento debería financiarse con recursos propios y no computarse como parte de las obligaciones económicas vinculadas al uso del agua. "Si la empresa quiere poner la plata, que la ponga de su bolsillo", afirmó, al sostener que los fondos que ingresen por la concesión deben administrarse a través de Hidráulica y destinarse según las prioridades definidas por los regantes y los organismos competentes.

En el cierre, la Junta reiteró que no se opone al desarrollo ni a la inversión minera, pero insistió en que cualquier decisión vinculada al agua debe adoptarse con transparencia, control institucional y participación de los organismos competentes.

"Necesitamos claridad y que se diga si se puede o no se puede de forma clara. Estamos hablando del agua que utilizan todos los sanjuaninos", concluyó Rubilar.