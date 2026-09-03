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La Junta Itinerante de Discapacidad atenderán en el Centro Cívico en septiembre

Se habilitará nuevamente la recepción de documentación y las entrevistas para poder gestionar los Certificados Únicos de Discapacidad.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Junta Itinerante para Personas con Discapacidad volverá a instalarse en el Centro Cívico durante septiembre. (Archivo)

La Dirección de Personas con Discapacidad llevará nuevamente la Junta Itinerante al Centro Cívico para facilitar el acceso de los sanjuaninos a distintos trámites y servicios relacionados con discapacidad.

La propuesta busca acercar la atención a quienes necesitan realizar gestiones sin tener que trasladarse hasta las oficinas habituales. En esta oportunidad, las jornadas estarán destinadas tanto a personas que cuenten con turno como a quienes se presenten espontáneamente.

Dos jornadas durante septiembre

La atención se realizará los viernes 4 y 18 de septiembre, en el Centro Cívico. Durante esas jornadas, los vecinos podrán acercarse para gestionar trámites o despejar dudas y recibir orientación sobre los procedimientos disponibles.

La modalidad itinerante forma parte de las acciones destinadas a descentralizar la atención y facilitar el acceso a los servicios para las personas con discapacidad y sus familias.

También habrá asesoramiento

Además de la posibilidad de realizar gestiones, la Junta ofrecerá asesoramiento a quienes necesiten conocer los pasos para acceder a los distintos trámites vinculados con discapacidad.

Desde el área remarcaron la importancia de aprovechar estas instancias de atención directa, especialmente para quienes tengan consultas o necesiten orientación antes de iniciar un trámite.

De esta manera, el Centro Cívico volverá a convertirse durante dos jornadas de septiembre en un punto de atención para personas con discapacidad, con una modalidad que permite concurrir tanto con turno previo como sin él.

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