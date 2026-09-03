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La Junta Itinerante de Discapacidad atenderán en el Centro Cívico en septiembre
POR REDACCIÓN
La Dirección de Personas con Discapacidad llevará nuevamente la Junta Itinerante al Centro Cívico para facilitar el acceso de los sanjuaninos a distintos trámites y servicios relacionados con discapacidad.
La propuesta busca acercar la atención a quienes necesitan realizar gestiones sin tener que trasladarse hasta las oficinas habituales. En esta oportunidad, las jornadas estarán destinadas tanto a personas que cuenten con turno como a quienes se presenten espontáneamente.
Dos jornadas durante septiembre
La atención se realizará los viernes 4 y 18 de septiembre, en el Centro Cívico. Durante esas jornadas, los vecinos podrán acercarse para gestionar trámites o despejar dudas y recibir orientación sobre los procedimientos disponibles.
La modalidad itinerante forma parte de las acciones destinadas a descentralizar la atención y facilitar el acceso a los servicios para las personas con discapacidad y sus familias.
También habrá asesoramiento
Además de la posibilidad de realizar gestiones, la Junta ofrecerá asesoramiento a quienes necesiten conocer los pasos para acceder a los distintos trámites vinculados con discapacidad.
Desde el área remarcaron la importancia de aprovechar estas instancias de atención directa, especialmente para quienes tengan consultas o necesiten orientación antes de iniciar un trámite.
De esta manera, el Centro Cívico volverá a convertirse durante dos jornadas de septiembre en un punto de atención para personas con discapacidad, con una modalidad que permite concurrir tanto con turno previo como sin él.