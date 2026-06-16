La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir con las reglas establecidas para su prisión domiciliaria, luego de considerar que participó en el despliegue de una bandera de grandes dimensiones durante una manifestación de apoyo realizada frente a su domicilio de San José 1111.

La advertencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal 2, encargado de controlar la ejecución de la condena impuesta en la causa Vialidad. Según la resolución judicial, la ex presidenta colaboró en la instalación de una bandera argentina que fue extendida entre un edificio ubicado frente a su vivienda y el balcón del departamento donde cumple la pena.

El hecho ocurrió durante una concentración realizada el pasado fin de semana, cuando militantes y simpatizantes se reunieron en las inmediaciones del domicilio para expresar su respaldo a la ex mandataria. De acuerdo con el tribunal, el balcón de la vivienda fue utilizado como punto de anclaje de la estructura y Fernández de Kirchner intervino para sujetarla.

Ante esta situación, el juez Rodrigo Giménez Uriburu dispuso intimarla a abstenerse de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las condiciones fijadas para el beneficio de la prisión domiciliaria. La resolución también advierte que, en caso de reiterarse situaciones similares, podrían adoptarse medidas adicionales previstas por la legislación vigente.

Entre las reglas impuestas al concederle el arresto domiciliario se encuentra la obligación de evitar comportamientos que alteren la convivencia pacífica del barrio o afecten la tranquilidad de los vecinos. El tribunal consideró que el despliegue de la bandera generó una perturbación objetiva en el entorno y recordó que esa condición forma parte de las pautas que debe respetar la condenada.

Además, el magistrado señaló que la instalación representó un riesgo para la seguridad debido a que la estructura atravesaba el espacio aéreo entre ambos edificios y la calzada. Según la resolución, esa situación pudo haber expuesto a peatones y vecinos a un peligro innecesario en caso de producirse un accidente.

Por otra parte, la Justicia dispuso informar lo ocurrido a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe si correspondía algún tipo de autorización administrativa para la colocación de la estructura y determine eventuales actuaciones.

La advertencia judicial se produce mientras Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras haber sido condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.