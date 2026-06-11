La Justicia federal avanzará en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con foco en los fondos en bitcoin que el propio funcionario aseguró haber incluido en su declaración jurada.

El fiscal Gerardo Pollicita comenzará a analizar el origen de esos activos digitales y evalúa los mecanismos para requerir información que permita confirmar su existencia y verificar si fueron correctamente declarados ante los organismos de control.

Como parte de las medidas, el fiscal se reunirá con peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para incorporar al análisis los US$500.000 que Adorni mencionó en una entrevista, vinculados a sus inversiones.

Además, solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, con el objetivo de reconstruir el patrimonio familiar y contrastar los datos presentados.

La investigación tomó impulso luego de que Adorni reconociera públicamente haber mantenido durante años ahorros no declarados junto a su esposa, y asegurara que una parte importante de su patrimonio proviene de inversiones en criptomonedas.

Según explicó, comenzó a operar con bitcoin en 2013 y entre 2014 y 2018 obtuvo ganancias por unos US$300.000 tras invertir inicialmente US$200.000.

El funcionario sostuvo que esos fondos fueron generados en la actividad privada, antes de asumir funciones públicas, y que representan una forma de demostrar el origen de su patrimonio.

Sin embargo, sus declaraciones recientes contrastan con afirmaciones previas, en las que había asegurado que todos sus bienes estaban debidamente declarados y que no existía ningún tipo de omisión.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el juez federal Ariel Lijo concentra dos expedientes que involucran al funcionario: uno sobre su evolución patrimonial y otro sobre su vínculo con un empresario que habría financiado un viaje personal.

Adorni reconoció errores en sus declaraciones juradas anteriores, indicó que presentó rectificaciones correspondientes a los años 2023 y 2024, y anticipó la de 2025. También afirmó que regularizará su situación fiscal y abonará las eventuales sanciones.

El avance de la investigación se da en paralelo a tensiones políticas y judiciales, mientras se intenta determinar si existieron inconsistencias en la declaración de bienes del funcionario y si su patrimonio se ajusta a los ingresos declarados.