La Justicia dio un giro a una causa que había generado fuerte polémica y concluyó que el ataque a puñaladas contra una mujer fue un intento de femicidio. Un tribunal de Impugnación revocó la condena que había dejado en libertad a Carlos Emanuel Sosa Juárez y determinó que deberá ser juzgado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Ahora, un nuevo tribunal definirá cuántos años de prisión efectiva deberá cumplir.

La resolución cambió por completo el rumbo del expediente. En marzo de este año, un tribunal integrado por los jueces Gerardo Fernández Caussi, Mabel Moya y Celia Maldonado había condenado a Sosa Juárez a dos años de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas, una pena que le permitió recuperar la libertad. La mayoría entendió entonces que el acusado no había tenido intención de matar a su pareja, pese a haberla atacado con un cuchillo.

Sin embargo, el fiscal Atilio Yanardi apeló esa sentencia y el Tribunal de Impugnación le dio la razón. Los jueces Silvian Rosso, Ana Lía Larrea y Renato Roca coincidieron con la postura que Fernández Caussi había sostenido en minoría durante el juicio oral: que el hecho debía encuadrarse como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, es decir, un intento de femicidio.

En el fallo, los magistrados cuestionaron el análisis realizado en primera instancia y señalaron que no podía evaluarse la intención del agresor únicamente por la gravedad de las heridas. Consideraron que debía analizarse toda la mecánica del ataque.

Según la resolución, Sosa Juárez sorprendió a la víctima mientras intentaba dormir, la sujetó del cuello para inmovilizarla y le aplicó al menos tres puñaladas en zonas vitales, como el cuello y el rostro. El tribunal sostuvo que la mujer sobrevivió por una circunstancia fortuita: la hoja del cuchillo impactó contra el hueso maxilar, lo que evitó lesiones fatales.

Los jueces también descartaron que el episodio hubiera sido una simple discusión de pareja. Entendieron que el ataque estuvo motivado por un contexto de celos y control, luego de que el acusado creyera reconocer un pantalón suyo en un video de TikTok publicado por la víctima. Para el tribunal, esa reacción constituye una clara manifestación de violencia de género y una relación de dominación.

Con la responsabilidad penal ya establecida, la causa avanzará ahora hacia la audiencia de cesura, instancia en la que ya no se discutirá la culpabilidad sino únicamente la pena que deberá cumplir Sosa Juárez. En el juicio, el fiscal Yanardi había solicitado una condena de 12 años de prisión efectiva.

No obstante, el proceso aún no está cerrado. El abogado defensor, Gustavo Melián, adelantó que recurrirá la decisión ante otro Tribunal de Impugnación y sostendrá que la resolución fue dictada fuera de los plazos procesales previstos por la normativa vigente.

Mientras ese planteo es analizado por la Justicia, Sosa Juárez continuará en libertad hasta que exista una resolución que disponga lo contrario.