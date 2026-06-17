La Justicia cerró la causa por la muerte de Tiziano y concluyó que fue un accidente

A casi cinco meses de la muerte de Pablo Tiziano Araóz Castellino, el adolescente de 13 años que perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente del canal Benavídez, la Justicia resolvió cerrar la investigación al considerar que se trató de un accidente.

La decisión fue comunicada este martes a su madre, Mariana Castellino, quien expresó su desacuerdo con la conclusión judicial y anunció que solicitará formalmente la reapertura de la causa.

Según manifestó la mujer, durante la investigación quedaron aspectos sin esclarecer y no se avanzó en medidas que, a su entender, eran fundamentales para reconstruir lo sucedido. “Hay una total imparcialidad y cero empatía con lo sucedido”, afirmó tras ser notificada del cierre del expediente.

Los cuestionamientos de la familia

La principal objeción de la familia apunta a las declaraciones de los menores que se encontraban junto a Tiziano el día de la tragedia. De acuerdo con lo expresado por Mariana Castellino, solo dos de los tres chicos que acompañaban al adolescente prestaron declaración durante la investigación.

Para la madre, esa situación dejó interrogantes abiertos sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho y motivó la decisión de continuar impulsando acciones para que la causa vuelva a ser analizada.

Además del pedido de reapertura, confirmó que durante la segunda semana de julio encabezará una nueva movilización para reclamar justicia y exigir que se profundice la investigación.

La tragedia

El hecho ocurrió el 18 de enero pasado, cuando Tiziano se encontraba junto a otros menores en las inmediaciones del canal Benavídez. Según la reconstrucción realizada durante la investigación, los chicos ingresaron al cauce y fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

Horas después de la desaparición del adolescente, su cuerpo fue hallado en la zona de las compuertas, a la altura del Loteo Maradona.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figura la declaración en Cámara Gesell de un niño de 8 años que presenció la secuencia. Según ese testimonio, todos los menores ingresaron al canal por decisión propia y, cuando comenzaron a ser arrastrados, intentaron sujetarse del adolescente de 14 años que los acompañaba. Este logró aferrarse a una rama y ser rescatado, mientras que Tiziano desapareció en el agua.

La causa seguirá siendo discutida

Con la resolución judicial que calificó el hecho como un accidente, la investigación quedó formalmente cerrada. Sin embargo, la familia adelantó que continuará impulsando medidas para revertir esa decisión y mantener vigente el reclamo de esclarecimiento.

De esta manera, un caso que conmocionó a San Juan durante el verano suma un nuevo capítulo judicial, marcado por la disconformidad de los familiares con las conclusiones alcanzadas por la investigación.