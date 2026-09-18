La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el embargo preventivo sobre 13 inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur y Los Sauces, entre ellos el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La Sala IV de Casación rechazó por inadmisible un recurso presentado por las defensas de Máximo y Florencia Kirchner, actuales accionistas de ambas sociedades, contra la medida que había ordenado el Tribunal Oral Federal N°2.

La resolución fue adoptada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Mariano Borinsky, en cambio, consideró que el planteo debía ser analizado.

El embargo alcanza al departamento ubicado en San José 1111, propiedades de Puerto Madero y distintos inmuebles de Santa Cruz. La medida había sido dispuesta en agosto para preservar esos bienes mientras continúa el proceso destinado a determinar cuáles podrán ser utilizados para cumplir con el decomiso establecido en la sentencia de la causa Vialidad.

La discusión por el decomiso

La defensa de Máximo y Florencia Kirchner cuestionó el embargo al sostener, entre otros argumentos, que algunos de los bienes ingresaron al patrimonio familiar antes de los hechos investigados en la causa.

La mayoría de Casación entendió que el embargo tiene carácter cautelar, patrimonial y provisional, por lo que no constituye una sentencia definitiva. También señaló que las defensas no demostraron una cuestión federal que justificara revisar la medida en esta instancia.

De esta manera, los embargos permanecerán vigentes mientras el Tribunal Oral Federal N°2 define si corresponde avanzar con el decomiso definitivo de esas propiedades.

El monto establecido para el decomiso en la causa Vialidad fue actualizado a $684.990.350.139,86. Esa actualización quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara recursos presentados contra su cálculo.

Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025.