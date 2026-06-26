La Cámara Nacional en lo Penal Económico dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes tributarios y de la seguridad social por un monto estimado en 19.000 millones de pesos.

La resolución judicial acerca a ambos dirigentes a la instancia de juicio oral. En el caso de Tapia, la Cámara declaró desierta la apelación presentada por su defensa al considerar que no se cumplió en tiempo y forma con una audiencia prevista en el proceso, por lo que el procesamiento quedó firme.

El titular de la AFA mantiene además un embargo de 350 millones de pesos y una prohibición de salida del país, aunque actualmente se encuentra en Estados Unidos acompañando a la Selección argentina en el Mundial con autorización judicial.

La investigación

Según la causa, la AFA habría omitido depositar dentro de los plazos legales montos retenidos en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Los camaristas señalaron que la entidad contaba con disponibilidad financiera suficiente para afrontar esas obligaciones, ya que mantenía importantes fondos inmovilizados en plazos fijos bancarios que no fueron utilizados para cancelar las deudas fiscales.

La denuncia fue impulsada por ARCA, que sostuvo que la AFA actuó como agente de retención de fondos que no le pertenecían y que, pese a ello, incumplió con los depósitos correspondientes dentro de los plazos establecidos por la ley.

En el caso de Pablo Toviggino, la Cámara confirmó que existen elementos suficientes para sostener su responsabilidad, al considerar que era quien impartía las órdenes sobre el pago de las obligaciones tributarias dentro de la institución.

También investigan facturación presuntamente irregular

Además de esta causa, Tapia y Toviggino continúan siendo investigados por una ampliación de la denuncia vinculada al supuesto uso de facturación falsa para ocultar a los verdaderos destinatarios de pagos relacionados con el impuesto a las Salidas No Documentadas.

La investigación menciona presuntas irregularidades como proveedores inexistentes, domicilios falsos, empresas sin estructura operativa, inconsistencias bancarias y circuitos comerciales que ahora son analizados por la Justicia.

Por otra parte, la Cámara revocó el procesamiento de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, aunque ordenó profundizar la investigación para determinar cuál pudo haber sido su participación en la presunta maniobra.

Con esta resolución, la causa judicial avanza hacia una etapa decisiva y deja a las máximas autoridades de la AFA más cerca de enfrentar un juicio oral.