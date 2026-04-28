El conflicto judicial que rodea al Proyecto Vicuña sumó este martes un nuevo capítulo. Luego de la resolución emitida en La Rioja que suspendió actividades y restringió el tránsito sobre una ruta provincial vinculada al emprendimiento, la Justicia de San Juan intervino y dictó una medida cautelar para garantizar la continuidad operativa de la mina.

La información fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por la empresa, donde se indicó que Vicuña ya fue notificada formalmente de la decisión judicial riojana y que su equipo legal se encuentra analizando “el alcance y las implicaciones de esa decisión”.

En paralelo, la compañía avanzó con una presentación ante los Tribunales Provinciales de San Juan. Allí, un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial hizo lugar a una medida precautoria solicitada por la minera.

Según detalló el comunicado, la resolución “garantiza la continuidad de las operaciones en el proyecto minero Vicuña” y establece que ningún tercero, ya sea “público o privado”, podrá “obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto”.

La cautelar exceptúa únicamente a las autoridades de la provincia de San Juan, al considerar que el emprendimiento “se encuentra habilitado por la autoridad de aplicación correspondiente, esto es, el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan”.

El fallo judicial sanjuanino surge en medio de la disputa generada por la decisión adoptada en La Rioja, donde la Justicia ordenó restricciones vinculadas al tránsito por una ruta provincial utilizada para el acceso logístico al proyecto.

Mientras continúan las presentaciones legales entre ambas jurisdicciones, desde la empresa remarcaron que el proyecto mantiene sus actividades bajo el marco normativo vigente. “Vicuña continúa operando en pleno cumplimiento del marco legal aplicable, priorizando la seguridad y la continuidad operativa”, señalaron desde la compañía.

Además, indicaron que la firma seguirá impulsando “las acciones legales e institucionales correspondientes para normalizar plenamente el acceso a las operaciones”.

La situación mantiene abierto un nuevo frente judicial entre San Juan y La Rioja alrededor de uno de los proyectos mineros más importantes de la región.