La Justicia de San Juan dictó una condena de 7 años de prisión efectiva para el segundo hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina en el departamento de Albardón. De esta manera, ya son dos los integrantes de la misma familia bajo reclusión por atacar a la misma víctima. Su hermano ya había recibido una pena de 6 años de cárcel mediante un juicio abreviado en noviembre de 2025. Ambos cumplirán el castigo en el Servicio Penitenciario de Chimbas.

Durante el juicio oral, el fiscal Roberto Mallea solicitó una pena de 10 años de prisión para el último de los acusados. Sin embargo, el juez Matías Parrón resolvió fijar la condena en 7 años, fundamentando la decisión en las pruebas presentadas y en los diferentes testimonios expuestos en las audiencias.

Los hechos ocurrieron en la vivienda de la abuela materna de la víctima, donde residía el acusado. Según la investigación y la declaración en Cámara Gesell, los abusos comenzaron cuando ella tenía 11 años; en esa ocasión, su tío la obligó a realizarle sexo oral mientras dormía en un colchón.

El segundo hecho ocurrió en 2022, cuando la adolescente tenía 14 años. El agresor aprovechó que la hermana mayor de la víctima estaba ocupada en otro sector de la casa para llevarla a una habitación y someterla de nuevo, bajo la amenaza de que violaría a sus otros dos hermanos si relataba lo sucedido.

La situación judicial comenzó a avanzar cuando la joven inició un tratamiento psicológico y la profesional a cargo le recomendó realizar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Como el padre de la menor manifestó que no podía acompañarla, la denuncia formal se concretó con el apoyo de la madre de quien era su pareja en ese momento. Esta mujer declaró como testigo en el inicio del debate y recordó el momento en que la víctima le confesó el daño sufrido por parte de sus dos tíos.