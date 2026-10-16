La Cámara Nacional Electoral (CNE) avanza con la digitalización de los trámites que los partidos políticos realizan ante la Justicia Electoral. Para ello, puso en marcha la implementación progresiva del Portal de Agrupaciones Políticas, una plataforma que apunta a simplificar la gestión de documentación y agilizar los procedimientos administrativos.

La iniciativa quedó formalizada a través de la Acordada Extraordinaria N° 159/2026, firmada por los jueces de Cámara Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. Según se informó, la herramienta busca mejorar tanto el funcionamiento de las secretarías electorales como las presentaciones que efectúan las agrupaciones.

En su primera etapa, el sistema permitirá cargar de manera anticipada solicitudes de afiliación y adjuntar los documentos correspondientes, entre ellos las fichas de afiliación. Antes de la presentación formal, la plataforma efectuará controles en línea mediante consultas al Registro Nacional de Electores y al Registro Nacional de Agrupaciones Políticas.

Por su parte, las secretarías electorales podrán acceder a esas cargas, revisarlas y recibirlas mediante el aplicativo. Las afiliaciones que superen las validaciones podrán incorporarse directamente al Sistema Informático de Gestión de Agrupaciones Políticas (SIGAP).

El objetivo es reducir demoras en la tramitación, ordenar la información y contribuir a que los registros de las agrupaciones políticas se mantengan actualizados.

Qué cambia con la nueva herramienta y qué seguirá vigente

La Cámara Nacional Electoral aclaró que el uso del portal no libera a los partidos del cumplimiento de las exigencias previstas en la legislación. En particular, continuará vigente lo establecido por el artículo 23, inciso c, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, número 23.298.

Además, la plataforma no reemplazará los requisitos particulares que pueda tener cada procedimiento ni las presentaciones que deben realizarse mediante el Sistema de Gestión Judicial (LEX100).

El Portal de Agrupaciones Políticas, junto con su guía de uso, ya está disponible en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral.