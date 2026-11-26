La Justicia endureció las condiciones que debe cumplir Claudio "Chiqui" Tapia para salir del país. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá depositar $50 millones como garantía económica y presentarse personalmente en los tribunales para firmar un acta de compromiso antes de realizar viajes al exterior.

La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, en el marco de la causa en la que el dirigente está procesado por presunta apropiación indebida de impuestos y aportes a la seguridad social. La nueva disposición se conoció luego de que Tapia solicitara autorización para viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil por compromisos institucionales vinculados con la Conmebol y la FIFA.

Hasta ahora, el titular de la AFA tenía que presentar una caución de $30 millones. Sin embargo, el magistrado resolvió elevar el monto a $50 millones al considerar que la cantidad de destinos y los costos de los desplazamientos demostraban una mayor capacidad económica.

En su resolución, Amarante sostuvo que los viajes previstos eran "demostrativos de una sobrada solvencia" del dirigente. Por ese motivo, consideró necesario ajustar el monto de la garantía a esa situación.

De esta manera, Tapia tuvo que transferir otros $20 millones a una cuenta judicial del Banco Nación para completar la suma exigida.

Qué otros requisitos deberá cumplir Tapia

Además del incremento de la garantía económica, el juez modificó el procedimiento para que el presidente de la AFA pueda salir de Argentina.

Anteriormente, Tapia podía firmar de manera digital el acta en la que se comprometía a respetar los destinos informados y regresar dentro del plazo autorizado. Ahora, deberá realizar ese trámite personalmente en la sede de los tribunales en lo Penal Económico, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

El dirigente ya cumplió con esa disposición antes de viajar a Colombia, donde participó de la final de la Copa Sudamericana.

La autorización judicial contempla desplazamientos hasta el 13 de diciembre e incluye compromisos en cuatro países. Entre ellos, la final de la Copa Libertadores en Uruguay, una reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA en Suiza y el sorteo del Mundial femenino de 2027 en Brasil.

Por qué investigan a Chiqui Tapia

Las restricciones están vinculadas con una investigación por presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por parte de la AFA. La causa apunta a una supuesta retención de fondos correspondientes a obligaciones fiscales y previsionales que no habrían sido depositados dentro de los plazos legales.

En marzo de 2026, el juez Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y dispuso embargos por $350 millones para cada uno. En junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos.

La investigación también contempla presuntas irregularidades vinculadas con facturas apócrifas por aproximadamente $290 millones correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.

En paralelo, Tapia es investigado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con su desempeño como funcionario del CEAMSE.

De esta manera, el presidente de la AFA podrá continuar con sus compromisos internacionales, pero deberá cumplir con las nuevas exigencias económicas y judiciales establecidas por el magistrado.