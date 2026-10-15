La Justicia suspendió provisoriamente las multas de $100.000 diarios que habían sido impuestas al Gobierno nacional por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión beneficia por ahora al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras se analiza la apelación presentada por el Estado.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió una queja del Ministerio de Capital Humano y ordenó que el recurso contra la sanción sea tramitado con efecto suspensivo.

De esta manera, las multas quedan frenadas hasta que se resuelva ese planteo. La decisión se conoció este jueves, durante la jornada de la quinta Marcha Federal Universitaria convocada para reclamar la aplicación de la norma.

La sanción había sido dispuesta apenas un día antes por el juez Martín Cormick, quien consideró acreditado el incumplimiento de la cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas universitarias.

Por qué habían multado al Gobierno

Cormick había fijado una sanción de $100.000 por cada día de demora luego de dos intimaciones previas al Estado Nacional.

La medida alcanzó inicialmente a Santilli por su responsabilidad como jefe de Gabinete, aunque el magistrado había advertido que podía modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había reclamado la aplicación de las multas al sostener que continuaba sin cumplirse la medida cautelar.

La resolución exige actualizar los salarios universitarios de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y recomponer las becas estudiantiles.

El planteo que hizo el Gobierno

El Ministerio de Capital Humano apeló la decisión y sostuvo que la cautelar ya había sido cumplida en su totalidad.

El Ejecutivo argumentó que desde diciembre de 2023 otorgó diferentes aumentos salariales y afirmó que la mejora acumulada llegó al 226,80%. También cuestionó que la orden judicial no estableciera con precisión qué suma debía pagarse para considerar satisfecha la obligación.

Con la intervención de la Cámara, esa apelación deberá ahora tramitarse con efecto suspensivo. Esto significa que las sanciones económicas no seguirán corriendo mientras se resuelve el recurso.

El conflicto universitario sigue abierto

La suspensión de las multas no implica el cierre de la disputa judicial por el financiamiento de las universidades públicas.

El expediente principal continúa bajo análisis y allí se discute el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la validez del decreto que condicionó su puesta en marcha.

La nueva resolución llegó además en medio de una nueva movilización universitaria, con estudiantes, docentes, no docentes y autoridades reclamando mayores partidas presupuestarias y recomposición salarial.