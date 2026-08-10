El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó este lunes al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que justifique el crecimiento de su patrimonio en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario tendrá un plazo de 15 días para brindar explicaciones.

El requerimiento de justificación patrimonial tiene 207 fojas y plantea 20 puntos concretos sobre los que la Fiscalía detectó inconsistencias. La medida comprende tanto el patrimonio personal de Adorni como operaciones vinculadas con su esposa, Bettina Angeletti.

Según sostuvo la Fiscalía, bajo análisis se encuentran incrementos patrimoniales, adquisiciones y desembolsos que, al ser contrastados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, hasta el momento no cuentan con una explicación suficiente.

El pedido se sustenta en el informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos del exfuncionario y su esposa. Entre los movimientos bajo análisis aparecen operaciones por más de $43 millones y US$402.578.

El dictamen fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa. Una vez que Adorni responda el requerimiento, la Justicia deberá evaluar si las explicaciones y documentación aportadas resultan suficientes para justificar su evolución patrimonial.