La investigación por la muerte de Carlos Ariel Cortez, el conocido carnicero de Caucete que perdió la vida en un choque sobre la Ruta Nacional 20, sumó un nuevo avance judicial. Este martes se realizó la audiencia de formalización, en la que la Fiscalía obtuvo un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. El conductor del Fiat Cronos involucrado en el siniestro es Cristian Medina, un efectivo policial que integra el grupo Geras. La familia de la víctima, representada por los abogados Nicolás Pardo y Marcelo Castro, se constituyó como querellante y acompañará el proceso para buscar justicia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Pardo explicó que el juez de Garantías hizo lugar al plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso como medida de coerción que Medina se presente ante la Justicia y permanezca a disposición durante esta etapa del proceso.

"Nosotros como querellantes vamos a acompañar al Ministerio Público en esta investigación penal preparatoria. Tenemos fe y esperanza de que esto se resuelva pronto", expresó el abogado.

Además, sostuvo que, desde su perspectiva, los elementos de convicción reunidos por la Fiscalía son suficientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho y encontrar una respuesta judicial para los familiares de Cortez.

"Queremos que esto quede claro: el señor Cortez tenía una vida por delante, hijos que mantener. Lamentamos sinceramente lo acontecido y esperamos y confiamos en la Justicia de la provincia", manifestó Pardo.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 17 de septiembre, alrededor de las 22:15, a la altura del kilómetro 17 de la Ruta Nacional 20, en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, cerca de la fábrica de dulces y conservas Sai.

Cortez, de 55 años, conducía una Renault 4, conocida popularmente como "Renoleta", en la que viajaba acompañado por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años. En el mismo sentido circulaba un Fiat Cronos conducido por Cristian Medina, efectivo policial que forma parte del grupo Geras. De acuerdo con la reconstrucción preliminar brindada por el fiscal Roberto Ginsberg, el automóvil impactó desde atrás contra el Renault.

Tras la colisión, el Fiat Cronos terminó volcando. La violencia del impacto provocó la muerte de Cortez en el lugar, mientras que su acompañante y el conductor del otro automóvil fueron trasladados al Hospital Rawson para recibir asistencia médica.

Ahora, con la familia incorporada formalmente como querellante y ocho meses de investigación por delante, la causa buscará avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del choque y las responsabilidades penales que pudieran corresponder.