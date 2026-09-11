La Justicia investiga el presunto enriquecimiento de Chiqui Tapia

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, a raíz de su desempeño como funcionario público en el Ceamse. El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, luego de un conflicto de competencia resuelto por la Cámara Federal porteña.

La fiscalía solicitó informes sobre las declaraciones juradas de Tapia, sus bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo. También pidió levantar el secreto bancario, fiscal y del mercado de capitales, además de la reserva de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En total, Pollicita requirió 20 medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera del dirigente, incluyendo sus bienes, fondos y vínculos considerados relevantes.

Pedidos al Ceamse y a organismos internacionales

El fiscal pidió al CEAMSE que entregue el legajo personal de Tapia y a la Dirección Nacional de Migraciones que informe sus salidas del país. El objetivo es incorporar elementos que permitan analizar su situación patrimonial durante los años en los que ejerció funciones en el organismo.

Tapia integró el directorio del Ceamse entre 2016 y 2025. Hasta 2024 fue vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y desde enero de 2025 ocupó la presidencia en representación de la Provincia de Buenos Aires.

La fiscalía también solicitó un exhorto internacional a la CONMEBOL para conocer los cargos que ocupó Tapia, los períodos de ejercicio, los ingresos recibidos y las cuentas en las que se acreditaron esos fondos.

Además, pidió información sobre una eventual vinculación con cargos directivos o de otra naturaleza en la FIFA y sobre los ingresos que pudiera haber percibido por esas actividades.

El origen de la denuncia

La denuncia fue presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien afirmó que el patrimonio de Tapia habría aumentado un 1000% en 8 años.

Según la presentación, Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 por su actividad en el CEAMSE, con una dedicación de 15 horas semanales.

Tapia también es presidente de la AFA, cargo ad honorem que no forma parte de esta investigación. Además, se encuentra procesado en otra causa por la presunta retención indebida de aportes de la AFA, calculada en $19.000 millones.

La investigación deberá determinar ahora si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y la evolución del patrimonio del dirigente.