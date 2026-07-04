La Justicia federal ordenó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni no podrá salir del país sin autorización previa, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo, quien dispuso que el exfuncionario deberá informar cada vez que pretenda viajar al exterior, para que el tribunal evalúe la pertinencia y razonabilidad del desplazamiento. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación.

Según lo resuelto, la restricción alcanza exclusivamente a Adorni y no a su esposa, también involucrada en la causa. En paralelo, el juzgado descartó el pedido de detención presentado por los denunciantes, al considerar que no existen riesgos procesales que lo justifiquen.

El fiscal sostuvo que, en esta etapa del expediente, no se observan elementos que indiquen peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Además, tuvo en cuenta que el exfuncionario posee residencia en el país, bienes registrados y núcleo familiar establecido.

La investigación se centra en el análisis del patrimonio del exjefe de Gabinete, luego de que se detectaran movimientos y gastos bajo revisión judicial. En ese marco, el fiscal Pollicita aguarda un informe técnico de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que será clave para determinar si existen inconsistencias patrimoniales.

En las próximas semanas, Adorni deberá brindar explicaciones formales en Comodoro Py. Si las respuestas no resultan satisfactorias para la fiscalía, la causa podría avanzar hacia una declaración indagatoria.

Como parte del expediente, en los últimos días declararon testigos vinculados a la Vocería Presidencial, quienes aportaron información sobre el uso de tarjetas y movimientos de compras que forman parte de la investigación en curso.