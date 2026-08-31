Néstor Ortigoza irá a juicio en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Lucila Cassiau. La Fiscalía dio por finalizada la investigación y solicitó la elevación a juicio del expediente contra el exfutbolista y exdirigente de San Lorenzo.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza y comenzó en 2024, luego de la denuncia de Cassiau y de la difusión de videos en los que se observa al exmediocampista durante episodios de agresión contra la madre de sus hijos.

Ortigoza está acusado por los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género. Durante la investigación se incorporaron distintos elementos, entre ellos registros audiovisuales, fotografías, testimonios y pericias psicológicas.

El pasado 5 de agosto, el exjugador fue citado a una audiencia indagatoria, pero decidió no declarar. Días más tarde presentó un escrito ante la Justicia en el que negó haber ejercido violencia contra Cassiau y sus hijos.

Además, cuestionó uno de los principales elementos incorporados a la investigación: los videos que se difundieron públicamente. Según sostuvo Ortigoza en su descargo, las imágenes fueron editadas y no reflejan de manera completa lo ocurrido.

Sin embargo, la presentación realizada por el exfutbolista no modificó la postura de la Fiscalía. Tras analizar los argumentos, la investigación fue cerrada y se solicitó formalmente que el expediente avance a juicio.

La causa contra Néstor Ortigoza

El expediente se inició en 2024 y durante su desarrollo se conocieron distintos elementos relacionados con la conflictiva relación entre Ortigoza y Cassiau, quienes estuvieron juntos durante aproximadamente una década y tienen dos hijos.

En junio de este año, la Justicia había formalizado la imputación contra el exfutbolista. La fiscal María Lorena González consideró entonces que existían elementos suficientes para sospechar de su participación en los hechos denunciados.

Ortigoza también fue incorporado en marzo al Registro de Deudores Alimentarios Morosos por incumplimientos relacionados con la manutención de sus hijos y mantiene una prohibición de salida del país vinculada con esa situación.

Ahora, con la investigación finalizada y el pedido de elevación realizado por la Fiscalía, la causa se encamina hacia la instancia de juicio.