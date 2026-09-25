La Cámara Federal porteña resolvió que las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, continúen bajo la órbita del juzgado que interviene en la denominada causa Libra. La decisión de la Sala I puso fin, por ahora, a una disputa de competencia entre dos magistrados que habían rechazado hacerse cargo de la investigación.

El planteo había surgido luego de que la diputada nacional Mónica Frade solicitara ampliar la prueba a partir de declaraciones públicas realizadas por Beller sobre conversaciones que habría mantenido con Cerimedo. Según consta en el expediente, la abogada afirmó que su expareja le habría dicho que la hermana del presidente Javier Milei estaba involucrada con la corrupción.

A partir de esos dichos, Frade sostuvo que podían existir elementos vinculados con presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y posibles violaciones a la Ley de Ética Pública. Por ese motivo, pidió que se incorporaran testimonios y pericias informáticas.

La disputa entre los juzgados

El fiscal Eduardo Taiano consideró que las declaraciones de Beller no tenían una relación suficiente con los hechos investigados en la causa Libra y solicitó que se extrajeran testimonios para que otro juzgado analizara el planteo.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi coincidió con ese criterio y entendió que se trataba de hipótesis diferentes. La presentación fue entonces enviada a sorteo y quedó en manos del juez Sebastián Ramos, del Juzgado Federal N°2.

Sin embargo, Ramos rechazó intervenir porque consideró que separar los hechos de la causa LIBRA era prematuro. La disputa llegó así a la Cámara Federal porteña.

El camarista Pablo Bertuzzi sostuvo que la presentación de Frade se basaba en notas periodísticas sobre conversaciones que Beller habría mantenido con Cerimedo, pero que no describía acontecimientos concretos ni precisaba circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Además, señaló que tampoco se había individualizado una conducta que pudiera ser investigada de manera autónoma.

Qué resolvió la Cámara

Con esos argumentos, la Sala I determinó que, por el momento, los dichos de Beller permanezcan dentro del expediente que tramita ante el juez Martínez De Giorgi. Bertuzzi consideró necesario avanzar previamente con medidas que permitan precisar cuáles son los hechos denunciados y determinar si existe una investigación independiente.

El camarista también recordó un criterio de la Corte Suprema según el cual es necesario contar con una investigación previa que permita individualizar los hechos y sus circunstancias antes de definir qué juez debe intervenir.

La resolución no descarta que la situación pueda modificarse. La Cámara dejó abierta la posibilidad de que, si aparecen nuevos elementos que permitan precisar los hechos, las declaraciones puedan dar lugar en el futuro a una investigación separada.

Beller también declaró por la causa Andis

En paralelo, Nadia Beller declaró esta semana por videollamada desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La testimonial duró aproximadamente una hora. Según trascendió, la abogada ratificó sus dichos públicos sobre las conversaciones que habría mantenido con Cerimedo y puso a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono celular.

“Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino”, afirmó Beller después de prestar declaración.

De esta manera, sus declaraciones quedaron vinculadas a dos investigaciones judiciales diferentes, aunque la Cámara Federal estableció que, respecto del planteo surgido por sus dichos sobre Cerimedo, el análisis continuará por ahora dentro de la causa Libra.