Desde el 1 de septiembre y hasta el 1 de noviembre del corriente año se encuentra habilitada la inscripción y reinscripción para actuar como peritos y martilleros en las causas que tramitan ante la Justicia Nacional y Federal. La convocatoria se realiza conforme al Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 02/2014.

Cómo realizar la inscripción

Las solicitudes de inscripción y reinscripción deberán realizarse a través del Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM). El sistema se encuentra disponible en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: www.csjn.gov.ar.

De esta manera, quienes deseen actuar como peritos y martilleros en causas de la Justicia Nacional y Federal podrán completar el trámite dentro del período establecido. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 1 de noviembre del corriente año.

El sistema habilitado

El SUAPM es el sistema dispuesto para gestionar las solicitudes de inscripción y reinscripción de quienes buscan actuar como peritos y martilleros. El trámite se encuentra disponible mediante la plataforma web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.