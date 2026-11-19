La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará de sufrir un descuento mensual de más de $3 millones sobre su pensión de privilegio, luego de que la Justicia ordenara a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suspender la retención del 20% que aplicaba sobre el beneficio que cobra como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La decisión fue tomada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. En su resolución, intimó al organismo previsional a dejar de realizar los descuentos en un plazo de diez días hábiles y a presentar documentación que acredite el cumplimiento de la medida.

El fallo se refiere exclusivamente a la pensión por viudez que Cristina Kirchner volvió a percibir de manera provisoria por orden judicial. Según los montos informados, el haber mensual alcanzaba los $15.683.154,06 y Anses le retenía aproximadamente $3.136.630.

Por qué ANSES le descontaba el 20% a Cristina Kirchner

El conflicto comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno nacional resolvió dar de baja las dos asignaciones vitalicias que cobraba la exmandataria: una por haber sido presidenta de la Nación y otra por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La decisión se tomó luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Sin embargo, en febrero de 2026, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por viudez. El beneficio comenzó a pagarse nuevamente en agosto, aunque Anses aplicó una retención del 20% para recuperar $660.052.338 que consideraba cobrados indebidamente.

Desde el organismo entendían que la condena penal firme impedía que la expresidenta continuara percibiendo esas asignaciones y que correspondía recuperar los fondos.

Qué resolvió la jueza sobre los descuentos

Al analizar el planteo de la defensa de Cristina Kirchner, la magistrada consideró que ANSES no tenía autorización para descontar automáticamente parte de la pensión.

En ese sentido, explicó que la medida cautelar que había permitido restablecer el beneficio no contemplaba ninguna retención. También señaló que la resolución administrativa utilizada por el organismo habilitaba a iniciar acciones legales para recuperar los fondos, pero no a cobrarlos directamente mediante descuentos sobre los haberes.

Por otra parte, la jueza rechazó el pedido de la expresidenta para cobrar los montos retroactivos correspondientes al período en el que estuvo suspendida la pensión, junto con los intereses. También desestimó el planteo para declarar nula la resolución administrativa de ANSES.

De esta manera, la nueva decisión judicial frena el descuento mensual, aunque no resuelve definitivamente la discusión sobre el derecho de Cristina Kirchner a percibir la asignación de privilegio. La controversia continuará en la Justicia y ANSES todavía puede recurrir a instancias superiores.