La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó informes a distintos organismos para verificar la explicación brindada por el funcionario sobre sus inversiones en Bitcoin y, además, ordenó avanzar con la revisión de los registros de ingresos y egresos al country Indio Cuá, donde posee una propiedad.

Uno de los principales requerimientos fue dirigido a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El representante del Ministerio Público pidió un detalle de todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales e intermediarios que hayan operado en Argentina desde 2012, un año antes de que, según la versión difundida por el propio funcionario, comenzara a invertir en criptomonedas.

La medida busca reconstruir el contexto en el que se realizaron esas operaciones y determinar cuáles eran las herramientas disponibles para la compra y comercialización de activos digitales en ese período. Además, Pollicita solicitó información sobre los antecedentes regulatorios vinculados a las criptomonedas y consultó si existía algún registro formal de prestadores de servicios de activos virtuales durante aquellos años.

La investigación también cuenta con apoyo técnico especializado. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente del Ministerio Público Fiscal, trabaja en la elaboración de un informe sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad. El objetivo es contar con elementos que permitan contrastar los movimientos patrimoniales bajo análisis con la evolución del mercado de criptomonedas.

Las nuevas medidas se conocen luego de que trascendiera una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina. Según ese relevamiento, en 2014 menos del 1% de las billeteras de Bitcoin existentes en el mundo registraban tenencias equivalentes o superiores a 56.000 dólares, una cifra que forma parte de las explicaciones presentadas en torno al patrimonio investigado.

En paralelo, la fiscalía avanzó sobre otro aspecto de la causa. Pollicita requirió los registros de entradas y salidas correspondientes al lote 380 del country Indio Cuá, propiedad que fue adquirida y posteriormente remodelada por el funcionario.

De acuerdo con fuentes judiciales, la finalidad de esa medida es reconstruir aspectos patrimoniales vinculados a las obras y reformas realizadas en la vivienda. La pesquisa busca identificar movimientos relacionados con trabajos, materiales y tareas efectuadas en el inmueble, sin incluir información sobre reuniones privadas o visitas personales.

Además, los investigadores intentan corroborar otra información incorporada al expediente: la posible mudanza de Silvia Pais, madre de Adorni, al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en el partido bonaerense de Berazategui.

Con estos nuevos pedidos de informes, la fiscalía amplía las líneas de investigación abiertas sobre la evolución patrimonial del funcionario y busca verificar distintos elementos de las explicaciones presentadas ante la Justicia.