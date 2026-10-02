La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni avanzó este viernes con una nueva medida de prueba sobre las ocho billeteras de Bitcoin que el exjefe de Gabinete presentó para explicar el origen de USD 591.544,61 obtenidos, según su defensa, a partir de operaciones realizadas entre 2014 y 2018.

El abogado Matías Ledesma se presentó en la fiscalía de Gerardo Pollicita con las claves privadas, que se encontraban resguardadas en un sobre cerrado y lacrado. Durante el procedimiento se ingresó a las ocho direcciones y se realizaron firmas criptográficas que ahora deberán ser verificadas técnicamente.

El objetivo de la Fiscalía es establecer si las firmas corresponden efectivamente a las direcciones informadas por Adorni y determinar si el exfuncionario tenía el control de esas billeteras durante el período en el que, según su explicación, realizó las operaciones.

Qué busca comprobar la Justicia

La medida no implica transferir ni mover los fondos. El procedimiento consiste en utilizar las claves privadas para firmar mensajes específicos y comprobar mediante una prueba criptográfica que quien posee esas claves puede controlar las direcciones correspondientes.

La verificación técnica estará a cargo de especialistas de la Policía Federal Argentina, que deberán analizar las firmas y elaborar un informe para incorporar al expediente. El fiscal Pollicita solicitó que el análisis responda una serie de puntos vinculados con el control de las cuentas.

Las ocho direcciones fueron presentadas por la defensa como billeteras utilizadas por Adorni entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. Según su explicación, la liquidación de esas tenencias permitió obtener USD 591.544,61.

La explicación de Adorni

La defensa sostiene que el dinero obtenido mediante las criptomonedas formaba parte de un capital acumulado antes de que Adorni ingresara a la función pública. También señaló que las operaciones se realizaron de manera presencial y que los fondos permanecieron fuera del circuito bancario durante varios años.

Según esa versión, posteriormente el dinero fue utilizado para afrontar distintos gastos y justificar parte de los fondos declarados en efectivo. La Fiscalía busca contrastar esa explicación con documentación financiera, fiscal y patrimonial.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo autorizó ampliar el período de análisis patrimonial hasta los años en que Adorni y su esposa alcanzaron la mayoría de edad. La medida busca reconstruir sus ingresos y movimientos económicos anteriores al período que inicialmente estaba bajo investigación.

La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y las medidas buscan determinar el origen y evolución del patrimonio declarado. El resultado del peritaje sobre las ocho billeteras será incorporado al expediente junto con el resto de la documentación reunida por la Fiscalía.