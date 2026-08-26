La Justicia pidió un informe detallado sobre los movimientos que realiza Cristina Kirchner dentro del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. El objetivo es determinar si las salidas registradas corresponden efectivamente a visitas a la terraza y conocer si existe información sobre eventuales ingresos al departamento ubicado debajo del suyo.

La medida fue dispuesta por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de la ejecución de la pena, quien solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) precisiones sobre los movimientos de la expresidenta.

El organismo realiza informes sobre los desplazamientos de Cristina Kirchner, tanto dentro del edificio como cuando cuenta con autorización para salir al exterior. En esos registros quedan asentados el destino y los horarios de salida y regreso.

La expresidenta tiene autorización para acceder a la terraza una vez por día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas. Ahora, el Tribunal Oral Federal N°2 busca establecer si los movimientos registrados bajo esa modalidad corresponden efectivamente a ese espacio.

El departamento que quedó bajo la lupa

El pedido judicial se produce luego de conocerse que María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a La Cámpora y la UOM, compró el departamento situado debajo del que ocupa Cristina Kirchner. La operación se concretó en agosto de 2025 y ahora la Justicia busca determinar si existe evidencia de que la exmandataria haya ingresado alguna vez a esa propiedad.

Giménez Uriburu también pidió información al juez federal Julián Ercolini sobre la causa en la que se investiga a Calle y al exsecretario general de la UOM Abel Furlán por el manejo de fondos sindicales.

En paralelo, querellantes de esa investigación solicitaron el allanamiento del inmueble y reclamaron que se determine el origen del dinero utilizado para comprarlo. El planteo apunta a establecer si los fondos podrían tener alguna relación con las maniobras investigadas en torno a los recursos de la UOM.

Con estas medidas, la Justicia buscará reconstruir con mayor precisión los movimientos de Cristina Kirchner dentro del edificio y determinar si todos se ajustaron a las condiciones establecidas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria.