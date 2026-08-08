La Justicia porteña rechazó el pedido presentado por la defensa de Facundo Moyano para levantar la restricción perimetral que le impide acercarse a su pareja, Candela Arizaga. De esta manera, el exdiputado deberá continuar manteniendo una distancia mínima de 300 metros y tampoco podrá contactarse con la joven.

La decisión fue adoptada por la titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, Florencia Nocerez, quien consideró que todavía faltan medidas de prueba dentro de la investigación y que no están dadas las condiciones para modificar las restricciones establecidas cuando Moyano recuperó la libertad.

La resolución se conoció luego de que Alfredo Gascón y Miguel Molina, abogados del dirigente, solicitaran formalmente que se dejaran sin efecto las medidas.

El planteo se produjo después de que Arizaga declarara ante la Justicia y desligara a Moyano de responsabilidad por el episodio ocurrido durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano. Esa versión contradijo sus primeras manifestaciones ante la Policía, cuando había señalado que fue agredida.

Sin embargo, la fiscal sostuvo que los cambios en los relatos pueden producirse en contextos de violencia de género y consideró que todavía deben analizarse las pruebas que se encuentran en producción antes de tomar una nueva decisión.

En ese contexto, la Fiscalía entendió que levantar actualmente la perimetral sería una decisión prematura, debido a que todavía no se cuenta con los resultados de todas las medidas probatorias ordenadas durante la investigación.

Moyano fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad luego del episodio ocurrido en Belgrano. Si bien posteriormente recuperó la libertad, la Justicia estableció una serie de restricciones.

Además de mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de Arizaga y tener prohibido cualquier tipo de contacto con ella, el dirigente debe fijar domicilio y presentarse ante todas las citaciones que disponga la Justicia.

La investigación continúa mientras la Fiscalía espera incorporar nuevas pruebas para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.