La Justicia resolvió mantener sin modificaciones las condiciones de detención de Cristina Kirchner y rechazó los pedidos presentados por su defensa para flexibilizar el régimen de prisión domiciliaria que cumple desde junio de 2025 en el marco de la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2, quien concluyó que no existen circunstancias nuevas que justifiquen cambios en las condiciones actuales de cumplimiento de la pena.

De esta manera, la expresidenta continuará utilizando la tobillera electrónica de monitoreo, mantendrá el régimen especial de visitas y seguirá sujeta a las restricciones vigentes para el uso de la terraza del departamento donde reside, ubicado en la calle San José.

Seguirá con tobillera electrónica

Uno de los principales planteos de la defensa apuntaba a retirar el dispositivo de monitoreo electrónico. Los abogados argumentaron que Cristina Kirchner había cumplido correctamente todas las reglas impuestas durante casi un año de prisión domiciliaria y que no existía riesgo de fuga.

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido al considerar que la utilización de la tobillera constituye la regla general prevista por la legislación para quienes cumplen condenas bajo esta modalidad.

En la resolución, el magistrado sostuvo que la ley no exige demostrar un riesgo concreto de evasión para disponer el monitoreo electrónico y recordó que tanto la Cámara Federal de Casación Penal como la Corte Suprema ya habían avalado previamente esa medida.

Tampoco habrá cambios en las visitas

La defensa también había solicitado eliminar el régimen especial de visitas o regresar al esquema original dispuesto al inicio de la prisión domiciliaria.

El juez rechazó el planteo y señaló que las restricciones fueron revisadas y ratificadas por instancias superiores. Además, indicó que el correcto cumplimiento de las normas por parte de la exmandataria no constituye un hecho nuevo que justifique modificar las condiciones actuales.

Según el fallo, las limitaciones tienen como objetivo garantizar el control de la ejecución de la pena y preservar la convivencia con los vecinos.

Continúan las restricciones para usar la terraza

Otro de los pedidos rechazados fue el relacionado con el uso de la terraza del edificio. Actualmente, Cristina Kirchner tiene autorización para utilizar ese espacio una vez por día, entre las 6 y las 20, por un máximo de dos horas.

La defensa pretendía eliminar esas limitaciones, pero el tribunal consideró que las condiciones vigentes permiten cumplir adecuadamente con la finalidad por la cual fue autorizada la utilización del espacio, vinculada a cuestiones de salud y recreación.

La resolución también sostuvo que los horarios establecidos buscan resguardar la tranquilidad del vecindario y favorecer la convivencia en el edificio.

Sin sanciones por las movilizaciones

El fallo además descartó aplicar medidas por las concentraciones de militantes registradas frente al domicilio de la expresidenta.

Si bien el fiscal Sergio Mola había realizado observaciones sobre esos episodios, el tribunal entendió que no existen elementos que permitan atribuir a Cristina Kirchner incumplimientos de las reglas impuestas durante la prisión domiciliaria.

Con esta resolución, el Tribunal Oral Federal 2 decidió mantener sin modificaciones todas las condiciones de detención actualmente vigentes para la exmandataria.