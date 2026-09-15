La Justicia de San Juan sumó herramientas para agilizar las investigaciones por robos vinculados con viajes realizados a través de Uber. Fiscales y ayudantes fiscales de la UFI de Delitos contra la Propiedad recibieron una capacitación de la empresa para conocer qué información registró la plataforma, qué herramientas de seguridad ofreció y, principalmente, cómo solicitar esos datos durante una causa penal.

La actividad surgió a partir del contacto de la UFI, coordinada por los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano, con representantes de Uber Latinoamérica. La capacitación estuvo a cargo de Dominique Paz, argentina radicada en Chile que trabajó como enlace de la compañía en cuestiones de seguridad y cooperación con autoridades.

El encuentro apuntó a que los investigadores conocieran qué información podían requerir cuando un conductor o un pasajero denunciara un robo ocurrido durante un viaje o relacionado con el uso de la plataforma.

Qué datos explicó Uber

Durante la capacitación, Paz explicó que la plataforma reune información vinculada con las cuentas de conductores y usuarios, además de los registros generados durante los viajes. Esos datos permiten identificar quién solicitó un traslado, qué conductor lo realizó y reconstruir el recorrido asociado al servicio.

Entre la información que despertó interés de los investigadores aparecieron los puntos de inicio y finalización del viaje y los desplazamientos registrados por la plataforma.

Uber también presentó las herramientas de seguridad disponibles dentro de la aplicación, entre ellas funciones vinculadas con el registro de audio y otras medidas destinadas a documentar situaciones ocurridas durante un traslado.

Para los fiscales, esos elementos podían transformarse en evidencia relevante ante robos cometidos contra conductores o pasajeros, siempre que fueran requeridos mediante los mecanismos correspondientes.

Cómo solicitaron los datos

Otro de los puntos centrales de la capacitación fue el procedimiento que debía seguir el Ministerio Público Fiscal para requerir información a Uber.

Paz entregó modelos y pautas para confeccionar los pedidos judiciales de manera precisa, con el objetivo de evitar demoras provocadas por requerimientos incompletos o por la falta de información necesaria para identificar una cuenta o un viaje.

Desde la UFI explicaron que la compañía contó con un canal específico para responder requerimientos de las autoridades y que, dependiendo del caso y de la información solicitada, las respuestas podían obtenerse en aproximadamente 48 horas.

Ese plazo cobró relevancia especialmente en investigaciones en las que los primeros datos resultaron necesarios para reconstruir rápidamente los movimientos vinculados con un hecho.

Recorridos para reconstruir un robo

La información registrada por Uber permitió establecer cómo se desarrolló un viaje, dónde comenzó, dónde terminó y qué recorrido realizó el vehículo. Esos datos luego pudieron cruzarse con cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos incorporados a una causa.

La capacitación no otorgó a los fiscales acceso directo a la información de los usuarios de Uber. Los datos debieron solicitarse formalmente a la empresa en el marco de cada investigación.

Para la UFI de Delitos contra la Propiedad, conocer de antemano qué información ofreció la plataforma y cómo requerirla permitió reducir tiempos y evitar pedidos que luego necesitaran correcciones o ampliaciones.