La Justicia seguirá investigando la casa de US$17 millones del Chiqui Tapia

La Justicia argentina decidió que la investigación por una mansión de 17 millones de dólares relacionada con personas cercanas a la AFA se mantenga en la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, integrantes de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, rechazaron el pedido para mudar el expediente a la localidad de Campana. De esta forma, las actuaciones regresarán al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico 10 para continuar con el proceso.

El viernes 12 de junio de 2026 se confirmó que la causa seguirá buscando determinar si existieron maniobras de lavado de activos. Los investigadores ponen la lupa sobre una casaquinta en Villa Rosa y una colección de vehículos de lujo valuada en cuatro millones de dólares. Se sospecha que estos bienes podrían estar ligados a dirigentes de la asociación que lidera Claudio Tapia.

Dentro de la lista de imputados figuran Luciano Pantano y Ana Conte, responsables de la firma Real Central SRL. La justicia analiza si actuaron como testaferros, considerando que la empresa no tendría la capacidad económica para justificar semejante patrimonio. La denuncia inicial fue radicada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso, abarcando desde entonces un complejo entramado de movimientos financieros y vínculos societarios.

La fiscalía argumentó que el corazón del caso no es la ubicación del inmueble, sino las operaciones económicas realizadas en la Capital Federal. Los magistrados aceptaron este criterio, señalando que la presunta maniobra excede la simple compra de la propiedad. Además, el expediente menciona a Pablo Toviggino y su entorno, tras hallarse elementos vinculados a personas de su confianza durante un allanamiento.