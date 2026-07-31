La Cámara Federal de Apelaciones suspendió de manera cautelar el decreto del Gobierno nacional que impedía a personas menores de 18 años acceder a tratamientos hormonales y cirugías de adecuación corporal contemplados en la Ley de Identidad de Género. La decisión representa un revés judicial para el Ejecutivo y deja sin efecto, de forma provisoria, las restricciones mientras continúa el análisis de la cuestión de fondo.

El decreto cuestionado había sido dictado por el Gobierno de Javier Milei y modificaba el alcance de la Ley de Identidad de Género al impedir el acceso de adolescentes a intervenciones quirúrgicas y tratamientos integrales hormonales destinados a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida.

Los jueces consideraron que existían elementos suficientes para conceder la medida cautelar al entender que la aplicación inmediata del decreto podía generar perjuicios de difícil reparación para las personas alcanzadas por la norma. Por ese motivo resolvieron suspender sus efectos hasta que exista una resolución definitiva sobre su validez.

Con esta decisión, vuelve a aplicarse plenamente el régimen previsto por la Ley de Identidad de Género en relación con el acceso a estos tratamientos para menores de edad, bajo las condiciones establecidas por la legislación vigente. La resolución no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto, sino una suspensión temporal mientras avanza el proceso judicial.

La causa continuará su trámite en la Justicia, que deberá resolver más adelante si el decreto se ajusta o no al marco constitucional y legal. Hasta entonces, las restricciones impuestas por el Ejecutivo permanecerán suspendidas.