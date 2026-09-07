La Justicia bonaerense ordenó suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa, que redujo a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

La magistrada consideró que actualmente los establecimientos bonaerenses destinados a alojar adolescentes no cuentan con las condiciones necesarias para afrontar el posible incremento de detenidos que generaría la implementación de la Ley 27.801.

La resolución tiene carácter preventivo y regirá durante 60 días en territorio bonaerense. La jueza no resolvió todavía la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la nueva normativa.

Por qué la Justicia frenó la aplicación

Uno de los principales argumentos de la resolución está relacionado con el impacto que podría provocar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.

La magistrada advirtió que la nueva legislación ampliará el universo de jóvenes alcanzados por el régimen y podría aumentar tanto los ingresos a los centros de detención como el tiempo de permanencia de los adolescentes privados de su libertad.

Frente a este escenario, Pascual planteó si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin disponer previamente de las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar sus derechos.

La jueza también tomó como antecedente las condiciones detectadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde anteriormente había limitado a 60 la cantidad de adolescentes que podían permanecer alojados.

Si bien reconoció avances en infraestructura, alimentación y provisión de agua potable, sostuvo que todavía existen falencias que impiden garantizar plenamente las condiciones necesarias para la detención de adolescentes.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes y fija en 14 años la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser sometida al régimen.

La normativa fue sancionada por el Congreso y publicada en marzo, mientras que el Gobierno nacional avanzó con su reglamentación mediante el Decreto 875/2026.

El régimen contempla diferentes respuestas de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso. Entre ellas aparecen amonestaciones, restricciones de circulación o contacto, tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico y penas privativas de la libertad.

Además, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años de prisión.

Audiencia con funcionarios bonaerenses

Además de disponer la suspensión, Pascual convocó para el próximo 16 de septiembre a funcionarios de distintas áreas del Gobierno bonaerense.

Durante la audiencia deberán explicar qué medidas fueron adoptadas para implementar el nuevo régimen, cuáles están previstas y qué plazos manejan para concretarlas.

La decisión judicial alcanza exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Mientras se desarrolla el análisis sobre las condiciones para su implementación, la aplicación de la Ley 27.801 permanecerá suspendida allí durante los próximos 60 días.