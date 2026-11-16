La Justicia uruguaya desestimó el reclamo millonario iniciado por la actriz argentina Luisana Lopilato por el uso de su imagen en una publicidad de una empresa de alarmas. Después de 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió rechazar los principales planteos, aunque estableció que la firma Nautiland S.A. deberá pagarle US$ 4.000 por lucro cesante, más los intereses legales.

La demanda había llegado a superar los dos millones de dólares e involucraba a Punta Systems, empresa de Maldonado que posteriormente fue adquirida por la multinacional española Prosegur. El conflicto se originó por un comercial televisivo que Lopilato protagonizó cuando era niña y cuya imagen también fue utilizada en camionetas y cartelería de la compañía.

El origen del conflicto por la publicidad

La historia comenzó en 1996, cuando se emitió el comercial conocido como “La niña del osito”. En el aviso, una nena le contaba a su osito que se iría al cine y que la casa quedaría protegida por el sistema de alarmas de Punta Systems.

La publicidad tuvo repercusión y la empresa comenzó a utilizar la imagen de la niña en sus vehículos y cartelería identificatoria. En 2006, Eduardo Lopilato, padre de la actriz, inició un reclamo judicial por el uso de la imagen de su hija, que en ese momento superaba los US$ 50.000 por ese concepto, además de otros importes por daños y perjuicios.

La demanda contra Prosegur

La disputa tomó otra dimensión cuando Punta Systems fue adquirida por Prosegur en 2009. A partir de esa operación, el reclamo se amplió contra la multinacional y llegó a exigir un porcentaje de su facturación en Uruguay, por una cifra superior a los dos millones de dólares.

El Tribunal de Apelaciones hizo lugar a la prescripción extintiva planteada por Prosegur respecto del reclamo indemnizatorio por responsabilidad extracontractual. Entre los argumentos considerados estuvo que la multinacional había adquirido Punta Systems tres años después de que la empresa retirara la publicidad cuestionada.

Cuánto deberá pagar la empresa

La resolución también desestimó los principales reclamos contra Nautiland S.A., razón social de Punta Systems. Sin embargo, estableció que deberá abonar US$ 4.000 en concepto de lucro cesante, correspondientes al caché artístico, más los intereses legales desde la presentación de la demanda hasta el pago efectivo.

De esta manera, el extenso litigio por el uso de la imagen de Luisana Lopilato en aquel comercial tuvo una resolución judicial que dejó sin efecto el reclamo millonario. La causa había atravesado distintos planteos desde su inicio y se extendió durante más de una década.