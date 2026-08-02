La novela por el futuro de Emiliano “Dibu” Martínez sumó un capítulo inesperado y terminó, al menos por ahora, con la Juventus fuera de carrera. El conjunto italiano decidió abandonar las negociaciones con el Aston Villa por el arquero de la Selección Argentina y ya le comunicó su determinación al club inglés.

La información fue difundida por Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, quien aseguró que la Vecchia Signora decidió no avanzar más por el campeón del mundo.

De esta manera, la Juventus dejó de ser uno de los posibles destinos del Dibu Martínez, pese a que el arquero había sido señalado como una de las prioridades del equipo de Turín para reforzar su arco.

La diferencia económica que frenó el pase

El principal obstáculo para concretar la operación no estuvo relacionado con el interés deportivo, sino con las condiciones económicas planteadas por el Aston Villa.

La Juventus había presentado una propuesta cercana a los 6,5 millones de euros, una cifra que no convenció a la institución inglesa.

Desde el Aston Villa fueron claros desde el comienzo de las conversaciones: para desprenderse del arquero argentino pretenden una cifra cercana a los 12 millones de euros.

La diferencia entre ambas propuestas terminó siendo demasiado amplia y, ante la imposibilidad de acercar posiciones, la Juventus decidió dar por terminadas las negociaciones y comenzar a evaluar otras alternativas para su arco.

¿Qué pasará con el Dibu Martínez?

Con la Juventus fuera de la pelea, el futuro de Dibu Martínez permanece sin cambios por el momento.

El arquero continúa vinculado al Aston Villa y, hasta ahora, no apareció otro club que haya avanzado de manera concreta por su incorporación.

De todos modos, el mercado de pases europeo todavía tiene tiempo por delante y la situación podría modificarse en las próximas semanas.

Mientras tanto, la posibilidad que aparece como más concreta es que el Dibu continúe defendiendo el arco del Aston Villa, al menos hasta que aparezca una propuesta que satisfaga las pretensiones económicas del club inglés.