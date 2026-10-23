La diputada provincial Marisa López dio detalles a DIARIO HUARPE sobre una iniciativa impulsada por su bloque del Partido Justicialista para debatir abiertamente un proyecto orientado a que la distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional sea aplicada de manera directa a la asistencia de emergencias económicas y sociales en los 19 municipios de la provincia.

La propuesta cuenta con una fundamentación de nueve páginas que detalla la compleja situación económica y social que atraviesan los vecinos a lo largo y ancho de la provincia. Según explicó la legisladora, los municipios representan la primera puerta de acceso de los ciudadanos ante sus demandas cotidianas, viéndose severamente afectados tanto por la crisis macroeconómica general como por la microeconomía familiar.

"Es un proyecto que a mí me gustaría que podamos debatir y compartir. Es un proyecto que tiene en cuenta no solo esta crisis macroeconómica, sino también la microeconómica de las familias que están atravesando hoy día, sino también para prevenir y para que puedan contar con recursos frente a un fenómeno que es de público conocimiento, como son las consecuencias que puede acarrear el fenómeno del niño", indicó la diputada.

Sobre el cumplimiento financiero de los municipios, López precisó: "casi ningún municipio de la provincia cumple la regla del gasto. Y no por una inconducta fiscal; no la cumplen por la situación coyuntural por la que están atravesando. El año pasado frente a las inundaciones el gobernador tuvo que sacar una ley de emergencia y tuvo que asistir".

López recordó que a fines de agosto se constituyó el Coprec junto al gobernador, remarcando que de la misma forma en que el Ejecutivo provincial necesita recursos —ya sea a través de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) o mediante créditos para obras específicas de prevención y niñez—, las administraciones municipales también requieren contar con herramientas financieras equivalentes.

En líneas generales, la implementación de estos recursos extraordinarios serviría para la compra de remedios, el pago de tarifas de servicios básicos esenciales, como la electricidad domiciliaria y una asistencia especial frente a contingencias climáticas e inundaciones.

El objetivo del proyecto legislativo

Ante este panorama, la propuesta busca mantener un fondo de emergencia extraordinario que el gobernador necesita tener a su disposición, pero exigiendo que el Fondo de Desarrollo Regional sea distribuido y aplicado específicamente para que los municipios puedan hacer frente a esta crisis y prevenir las consecuencias derivadas de fenómenos sociales y climáticos de público conocimiento.

Por lo cual, se considera el estado financiero del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Hacia fines de septiembre de 2026, el Fodere acumulaba una recaudación aproximada de $7.200 millones. La iniciativa propone suspender las retenciones de este fondo regional y achicar las del Fondo de Emergencia para elevar del 92% al 97,5% la proporción de recursos coparticipables que se distribuyen de manera directa entre los 19 departamentos.

Además de mitigar la crisis socioeconómica general, el proyecto apunta a dotar de fondos frescos a los gobiernos locales para encarar obras de prevención ante la posible llegada del fenómeno de "El Niño".

Se toma como antecedente directo las severas inundaciones del año anterior, las cuales obligaron al Ejecutivo provincial a promulgar leyes de emergencia excepcionales para socorrer a las familias afectadas.

Para resolver el problema del incumplimiento generalizado de las reglas de gasto (evidenciado en los informes del tercer trimestre), la propuesta contempla la creación de un Programa de Convergencia Fiscal con vigencia estimada hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esto permite otorgar un respiro financiero temporal a las comunas y fijar metas, indicadores verificables e informes semestrales para retomar paulatinamente el equilibrio fiscal una vez superada la urgencia.

Búsqueda de consensos

Aunque la autoría pertenece al bloque justicialista, la propuesta de López está abierta a modificaciones y busca sumar el respaldo de otros espacios legislativos provinciales (como San Juan Vuelve y Crecer) mediante el debate en comisiones.