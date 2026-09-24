La Legislatura designó a Achem, Peri, Rivas y Genest en cuatro cargos judiciales

La Cámara de Diputados de San Juan definió este jueves los cuatro cargos vacantes en el Poder Judicial. Ignacio Achem fue elegido fiscal de Cámara, Yanina Peri será asesora de Menores e Incapaces, Daniela Rivas ocupará un lugar en la Sala II de la Cámara Laboral y Alejandro Genest fue designado para la Cámara de Apelación de Paz.

La definición se produjo durante la sesión de este 24 de septiembre, luego de que los doce postulantes que integraban las cuatro ternas fueran entrevistados por la Comisión de Justicia y Seguridad. Las ternas habían sido elevadas por el Consejo de la Magistratura.

Achem fue elegido fiscal de Cámara

Para la Fiscalía de Cámara, los diputados eligieron a Ignacio Achem, quien obtuvo 22 votos a favor, seis en contra y siete ausencias, según el detalle de la votación publicado tras la sesión.

Achem integra el Ministerio Público Fiscal desde 2017. Pasó por el procedimiento especial de Flagrancia y la Unidad de Investigación CAVIG y, desde febrero de 2024, se desempeña como coordinador de la Unidad Fiscal Genérica. Antes de incorporarse al Poder Judicial ejerció durante más de dos décadas como abogado litigante.

El fiscal había integrado la terna junto con Nicolás Ayestarán, integrante de la Justicia Federal, y Juan Manuel García Castrillón, ayudante fiscal del Ministerio Público provincial.

Peri quedó al frente de la Asesoría de Menores

En la segunda votación, la Cámara eligió a Yanina Peri para ocupar el cargo de Asesora de Menores e Incapaces. La funcionaria consiguió 19 votos a favor, nueve en contra y siete ausencias.

Peri se desempeña provisoriamente como ayudante fiscal en la UFI del Norte, con asiento en Jáchal. La terna se completaba con María Gabriela Pintos y Ana Vanesa Reynes López, ambas vinculadas al ámbito del Poder Judicial.

Rivas ocupará una banca en la Cámara Laboral

Para cubrir la vacante de la Sala II de la Cámara Laboral, los legisladores designaron a Daniela Rivas, quien obtuvo 20 votos a favor, ocho en contra y siete ausencias.

Rivas se desempeñaba como secretaria de esa misma Cámara y anteriormente había trabajado en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación. La vacante se produjo luego de que Guillermo Baigorrí dejara la Cámara Laboral para asumir como fiscal General ante la Corte de Justicia.

La terna también estaba integrada por Federico Soria, juez del fuero Laboral, y Gustavo Raso, abogado litigante con trayectoria en esa especialidad.

Genest fue elegido para la Cámara de Apelación de Paz

La última definición correspondió a la Cámara de Apelación de Paz Letrada, donde fue elegido Alejandro Genest con 22 votos a favor, cinco en contra y siete ausencias.

Genest es abogado, dirigente del Partido Bloquista y apoderado de esa fuerza política para la conformación de alianzas electorales. La terna se completaba con Luis César Arancibia, titular del Tercer Juzgado Civil y exjuez de Paz de Iglesia, y María Gimena Ortiz, especialista en Derecho Civil y Comercial y vinculada al equipo de trabajo de la Cámara de Paz.

El cargo había quedado vacante tras el fallecimiento del juez Juan Luis Romero. La Cámara de Apelación de Paz Letrada interviene en las apelaciones contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de los distintos departamentos de San Juan.

Con estas cuatro votaciones, la Legislatura completó la cobertura de cuatro vacantes en distintos sectores del Poder Judicial provincial.