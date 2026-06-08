La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sumó un inesperado dolor de cabeza para Lionel Scaloni. A pocos días del estreno del 16 de junio ante Argelia en Kansas City, y tras el triunfo amistoso ante Honduras en Texas, la delegación nacional sufrió el cimbronazo de la baja definitiva de Leonardo Balerdi por una lesión grave. Sin embargo, más allá de la tristeza del DT por desafectar al ex Boca, el foco se trasladó de inmediato a un detalle del reglamento de la FIFA que encendió las especulaciones sobre el armado de la lista de 26.

¿Qué dice la letra chica del reglamento de la FIFA?

Captura del reglamento de FIFA.

Los cañones apuntan al Artículo 24 de la Copa Mundial de la FIFA 26, titulado “Lista definitiva”. En su inciso 2, la normativa establece con claridad los parámetros tradicionales de sustitución:

“Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial”.

No obstante, la frase que despertó la atención del búnker argentino aparece inmediatamente después: “Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”. Esta aclaración abre un interrogante legal, ya que el ente regulador podría estudiar y avalar el ingreso de un futbolista que ni siquiera haya formado parte de la prelista original de 55 nombres presentada el pasado 11 de mayo, siempre y cuando la AFA presente los justificativos correspondientes. El límite de tiempo absoluto para oficializar cualquier variante vencerá el lunes 15 de junio a las 20 (hora local).

La cautela de Scaloni ante un rompecabezas de lesionados

La vacante de Balerdi abrió un abanico inmenso de posibilidades. En el radar figuran opciones lógicas de reemplazo directo como Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, pero también alternativas que sumaron minutos ante Honduras como Nicolás Capaldo o Agustín Giay. Incluso se especula con una sorpresa que no estaba en la prelista: Ignacio Ovando, la joya de Rosario Central.

El propio Scaloni reconoció que la decisión final demandará tiempo porque el panorama físico del plantel es complejo y la variante podría no ser necesariamente "puesto por puesto":

"Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100 por ciento con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con los demás compañeros. No nos apresuramos. Tenemos una idea, pero no tomaremos una decisión hasta el partido del martes seguramente", analizó el DT de Pujato.

Los nombres bajo la lupa médica

El cuerpo técnico encendió las alarmas en varios sectores de la cancha, principalmente en el lateral derecho. Tanto Gonzalo Montiel (desgarro en el cuádriceps izquierdo sufrido con River) como Nahuel Molina (rotura fibrilar en el muslo con el Atlético de Madrid) arrastran inactividad y serán exigidos a fondo. A ellos se suma Leandro Paredes, quien acarrea una distensión en el isquiotibial derecho y no sumará minutos en el próximo ensayo contra Islandia en Alabama.

En contrapartida, las buenas noticias para el campeón del mundo llegaron por el lado de Lionel Messi (ya disponible), Cristian "Cuti" Romero y Nicolás González, ambos recuperados de sus dolencias. Asimismo, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Nico Paz de una contusión de rodilla, una molestia en el tobillo de Julián Álvarez y la fractura en el dedo de Emiliano "Dibu" Martínez, quien de no mediar imprevistos llegará en condiciones de defender los tres palos en el debut frente a los argelinos.