El Gobierno de San Juan ingresará dentro de las próximas dos semanas a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma electoral, una iniciativa que no solo busca reemplazar el Sipad sino también modificar las reglas de juego para la selección de candidatos y la forma de votar en la provincia de cara a las elecciones de 2027.

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, el texto que impulsa el oficialismo tendrá dos pilares centrales. El primero será la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) para todas las categorías provinciales. El segundo, y quizás el cambio con mayor impacto político, será que cada partido o frente electoral defina cómo elegirá a sus candidatos y asuma el costo económico de esa decisión.

La propuesta establece que las fuerzas políticas tendrán autonomía para resolver, de acuerdo con sus cartas orgánicas, si realizarán elecciones internas abiertas, cerradas o incluso si definirán sus candidaturas mediante mecanismos de consenso. Sin embargo, cualquiera sea la modalidad elegida, el financiamiento correrá por cuenta del propio partido o alianza política y dejará de recaer sobre el Estado provincial.

Ese cambio representa una modificación sustancial respecto del esquema vigente. En la práctica, los partidos deberán evaluar no solo la conveniencia política de realizar una interna, sino también su costo económico, una situación que podría incentivar acuerdos internos para evitar procesos electorales costosos y reducir el gasto público destinado a la definición de candidaturas.

El otro gran eje de la reforma será la incorporación de la Boleta Única Papel, un sistema que reemplazará definitivamente las boletas partidarias tradicionales y terminará de cerrar el ciclo del Sipad, utilizado por única vez en las elecciones provinciales de 2023.

Sobre ese punto todavía resta definir algunos aspectos técnicos. Durante los últimos meses se analizó la posibilidad de utilizar dos boletas para simplificar la votación: una destinada a las categorías provinciales y otra para los cargos municipales, alternativa que será debatida durante el tratamiento legislativo.

El proyecto oficialista llegará a una Legislatura donde ya existen otras iniciativas sobre reforma electoral, entre ellas el Régimen Electoral de Competencia Ordenada (Reco), presentado por el Bloquismo, además de propuestas impulsadas por el peronismo. La intención del Ejecutivo será utilizar su proyecto como base para construir consensos y avanzar hacia un nuevo Código Electoral con respaldo mayoritario.

Más allá de la discusión técnica, la reforma modifica la lógica con la que se organizarán las próximas elecciones. Por un lado, el Gobierno apunta a reducir el costo que representan las internas partidarias para el Estado. Por otro, busca otorgar mayor autonomía a los partidos para definir sus mecanismos de competencia interna, trasladándoles también la responsabilidad financiera de esas decisiones.

Con el ingreso del proyecto previsto para las próximas semanas comenzará uno de los debates institucionales más relevantes del año. La reforma no solo cambiará la manera en que los sanjuaninos emitirán su voto, sino también la forma en que los partidos construirán sus candidaturas y competirán políticamente en el camino hacia 2027.