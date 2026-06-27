La Libertad Avanza abrió una nueva sede en Sarmiento

La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede partidaria en el departamento Sarmiento, en el marco del proceso de expansión territorial que lleva adelante el espacio en San Juan. El local está ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Rivadavia y Belgrano, en Media Agua.

Con esta apertura, el partido busca fortalecer su presencia en la provincia y avanzar hacia el objetivo de contar con representación en los 19 departamentos sanjuaninos.

El acto estuvo encabezado por el diputado nacional José Peluc y contó con la participación del diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Fernando Patinella, el dirigente Martín Turcumán, funcionarios nacionales con asiento en San Juan, dirigentes y simpatizantes del espacio.

La bienvenida estuvo a cargo de Lucas Gómez, referente departamental y actual presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, quien destacó la importancia de contar con un espacio de participación política para los vecinos del departamento.

Durante su discurso, Peluc remarcó que el crecimiento de La Libertad Avanza está vinculado al trabajo territorial y al conocimiento de las problemáticas locales.

"Cuando el presidente Javier Milei comenzó, muchos no le tenían fe. Hoy nosotros sabemos cuál es la realidad de cada departamento y eso nos hace más fuertes para seguir creciendo y conociendo a la gente", expresó.

Críticas al gasto público y defensa del modelo libertario

El legislador nacional sostuvo que uno de los principales desafíos del espacio es transmitir sus propuestas y principios, con eje en la reducción del gasto público y la búsqueda de un Estado más eficiente.

En ese sentido, mencionó la situación presupuestaria de Sarmiento y afirmó que "la gente debe conocer estas situaciones para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan".

Peluc aseguró que mejorar el funcionamiento del Estado es una herramienta central para acompañar el rumbo impulsado por el Gobierno nacional y destacó la necesidad de avanzar en controles y eficiencia administrativa.

Un armado con proyección provincial

Al cierre del acto, Peluc afirmó que La Libertad Avanza cuenta con dirigentes y equipos propios para continuar su crecimiento político en San Juan y sostuvo que el espacio no necesita alianzas para competir electoralmente.

Además, llamó a fortalecer el vínculo con los ciudadanos y planteó tres ejes para la dirigencia del partido: "Decir siempre la verdad, dialogar mucho y nunca subestimar a la oposición".

La inauguración de la sede en Sarmiento forma parte de la estrategia del espacio para consolidar una estructura política con presencia territorial en toda la provincia.