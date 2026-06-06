La Libertad Avanza sumó un nuevo punto de referencia en San Juan con la apertura de su primera sede partidaria en Rawson. El local, ubicado en la intersección de avenida España y República del Líbano, fue inaugurado durante un acto que reunió a referentes provinciales, dirigentes departamentales, militantes y simpatizantes del espacio.

La actividad estuvo encabezada por el diputado nacional José Peluc, acompañado por el senador nacional Bruno Olivera y el diputado nacional Abel Chiconi. La apertura forma parte de la estrategia de expansión territorial que el partido viene desarrollando en distintos departamentos de la provincia.

Con la habilitación de este espacio, el sector busca contar con una base de trabajo permanente en uno de los departamentos más poblados de San Juan. El local estará destinado a reuniones políticas, actividades de militancia y acciones de contacto con los vecinos.

Militantes y dirigentes participaron de la inauguración del primer local libertario en Rawson.

Ante los presentes, Peluc planteó la necesidad de seguir ampliando la convocatoria dentro del espacio libertario. “Debemos dejar de lado las diferencias, hablar con la gente. Siempre que abrimos un local debemos construir un espacio lo más amplio posible, escuchando y recibiendo a todos los que quieran sumarse”, expresó.

El legislador también hizo foco en el rol que, a su entender, deben asumir los dirigentes y simpatizantes para acompañar las políticas impulsadas desde la Casa Rosada. “Debemos sacar a la Argentina adelante y ayudar desde este lugar al proyecto nacional”, afirmó durante su discurso.

La referencia al presidente Javier Milei estuvo presente en varios tramos de la actividad. Peluc sostuvo que el crecimiento de la fuerza política en San Juan debe estar vinculado al respaldo de la gestión nacional. “El objetivo central es que a Javier le vaya bien. Cada uno desde su lugar, ya sea un funcionario, un dirigente o un simpatizante”, señaló.

Además, convocó a los militantes a profundizar la difusión de las ideas que promueve el espacio. “La batalla cultural se da de abajo hacia arriba. Debemos hacer nuestro esfuerzo para que esa batalla se dé aquí en Rawson”, manifestó.

La apertura de la sede marca el desembarco formal de La Libertad Avanza en Rawson con un espacio propio. Desde el partido señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la estructura territorial en los distintos departamentos sanjuaninos y ampliar la participación de nuevos adherentes en la vida política del espacio.