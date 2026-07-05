La Libertad Avanza dio un nuevo paso en su estrategia de consolidación política en San Juan con la inauguración de una sede partidaria en el departamento Caucete. El acto estuvo encabezado por el diputado nacional José Peluc, principal referente del espacio en la provincia, y reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes que acompañaron la apertura de la nueva casa política.

Junto a Peluc participaron el dirigente Martín Turcumán, el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella, el senador nacional Bruno Olivera y referentes departamentales, quienes destacaron la importancia de seguir ampliando la presencia territorial del partido de cara al trabajo político en los distintos departamentos.

Durante su discurso, Peluc felicitó a la dirigencia caucetera por concretar la apertura de la sede y resaltó el compromiso demostrado por quienes impulsaron el proyecto. Según expresó, el nuevo espacio representa un punto de encuentro para continuar difundiendo las ideas que impulsa La Libertad Avanza en la provincia.

El legislador también repasó los orígenes del armado político en San Juan y recordó que el proyecto comenzó hace varios años junto a Martín Turcumán con la intención de ofrecer una alternativa distinta a la política tradicional. En ese recorrido, sostuvo, encontraron en el presidente Javier Milei un liderazgo que interpretó la necesidad de impulsar un cambio profundo en el país y dar la denominada "batalla cultural".

En ese marco, Peluc aseguró que uno de los principales objetivos del espacio es recuperar la cultura del trabajo y generar condiciones para que más personas accedan a un empleo genuino. Planteó que la meta es que los ciudadanos puedan desarrollarse a partir de oportunidades laborales y no dependan de la asistencia estatal.

Al referirse a la realidad de Caucete, el diputado nacional cuestionó el funcionamiento del empleo público y sostuvo que gran parte del presupuesto municipal se destina al pago de salarios. A su entender, ese modelo limita el crecimiento del sector privado y profundiza la dependencia del Estado.

Sobre el cierre de su intervención, convocó a los vecinos a recuperar el espíritu de esfuerzo que, según afirmó, históricamente caracterizó al departamento. Tomó como ejemplo la capacidad de los cauceteros para sobreponerse a las adversidades y sostuvo que esa fortaleza debe convertirse en el motor para construir una nueva etapa política en el departamento, alineada con las ideas que impulsa el presidente Javier Milei.

Con esta inauguración, La Libertad Avanza continúa ampliando su estructura en San Juan y suma un nuevo punto de referencia para la actividad política y la organización territorial en Caucete.