La Cámara de Diputados rechazó habilitar el tratamiento del proyecto de ley que incorpora la Atrofia Muscular Espinal (AME) a la pesquisa neonatal obligatoria, una iniciativa con media sanción unánime del Senado que corre riesgo de perder estado parlamentario si no se trata antes del vencimiento de los plazos legislativos.

En una sesión en la que 94 diputados de La Libertad Avanza se opusieron a su incorporación por apartamiento de reglamento. El pedido para llevar el expediente al recinto fue impulsado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano.

En la votación por apartamiento de reglamento solicitada por el diputado Juliano, los diputados nacionales que representan a la provincia, Abel Chiconi y José Peluc (La Libertad Avanza) votaron de manera negativa, mientras que Cristian Andino y Jorge Chica (Unión por la Patria) y Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo) sufragaron de forma afirmativa, por último, Nancy Viviana Picón (Producción y Trabajo) se abstuvo.

La moción de Juliano resultó rechazada en el recinto al no alcanzar la mayoría de tres cuartos sobre los votos emitidos, con un registro oficial de 151 votos afirmativos, 94 negativos, 1 abstención, 1 sin votar y 10 ausentes.

El desglose de la representación sanjuanina refleja posturas divididas dentro de la propia alianza gobernante a nivel provincial: mientras Jaime Quiroga respaldó la habilitación del tratamiento y Picón optó por la abstención, los representantes de La Libertad Avanza en el distrito acompañaron el rechazo mayoritario de 94 votos negativos que frenó el apartamiento reglamentario.

En el extremo opuesto, los legisladores de Unión por la Patria por San Juan se pronunciaron a favor de habilitar la discusión en el recinto.

¿Qué implica el rechazo para el proyecto de AME?

La detección temprana de la AME es determinante para iniciar los tratamientos de manera oportuna y prevenir daños neuromusculares irreversibles en los recién nacidos.

Para las familias que aguardan la sanción de la norma, cada postergación en la Cámara de Diputados prolonga la incertidumbre sobre la cobertura universal y temprana del diagnóstico, en una sesión atravesada por las definiciones del temario parlamentario y el ajuste de mayorías reglamentarias. La votación nominal deja asentado el posicionamiento de cada uno de los seis representantes sanjuaninos en esa instancia clave del trámite legislativo.

Para las familias y organizaciones que aguardan la sanción definitiva de la norma, el freno en Diputados deja sin respuesta concreta a quienes reclaman la inclusión de la AME dentro del tamizaje universal y gratuito que se realiza a todo recién nacido en las primeras horas de vida, con el argumento de que el diagnóstico precoz permite iniciar terapias antes de la aparición de síntomas irreversibles.

Mientras el oficialismo defendió el orden del temario del día, sectores opositores y familiares advirtieron que cada demora en el Congreso posterga una herramienta sanitaria decisiva para detectar de manera temprana una patología neuromuscular grave.

Alcance sanitario y urgencia del diagnóstico temprano

La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad genética neuromuscular autosómica recesiva causada por la alteración del gen SMN1, con evolución clínica condicionada en buena medida por el número de copias del gen SMN2, lo que produce debilidad y atrofia muscular progresiva por degeneración de las motoneuronas de la médula espinal.

En sus formas más severas —como el tipo I, que aparece antes de los seis meses o incluso al nacer y concentra una alta proporción de los casos graves—, el cuadro compromete funciones vitales como la respiración, la deglución y la movilidad, por lo que detectar la condición antes de que avance el daño neuronal resulta clave para acceder de forma oportuna a tratamientos y terapias disponibles.

Desde el plano sanitario provincial y nacional, la pesquisa neonatal constituye una estrategia preventiva central para identificar patologías congénitas y metabólicas en recién nacidos y articular el seguimiento médico interdisciplinario.

En San Juan, el Ministerio de Salud ha impulsado instancias de fortalecimiento de la pesquisa neonatal y del tamizaje en recién nacidos junto a equipos sanitarios para mejorar la detección oportuna y el abordaje integral, lo que otorga especial relevancia local al debate nacional sobre ampliar el listado de patologías cubiertas por ley.

La atrofia muscular espinal afecta a entre 8 y 17 de cada 100.000 recién nacidos. Con la misma muestra del talón también se puede buscar el déficit de G6PD, que puede causar anemia e ictericia grave. Un estudio argentino encontró 46 casos entre 4.500 bebés varones, el equivalente a unos 1.020 por cada 100.000 varones, contando las formas parciales y totales.



